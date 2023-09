Cadastro para votar no Conselho Comunitário de Segurança termina terça (26)

O acesso é feito no site da SSP-DF por meio do sistema de autenticação fornecido pelo governo federal, o GOV.BR

Entre sexta-feira (22) e domingo (24), a Secretaria de Segurança Pública realizou, em diversas regiões do Distrito Federal, uma força-tarefa para auxiliar os interessados em se cadastrar nas eleições dos Conselhos Comunitários de Segurança. No total, 231 novos eleitores foram cadastrados.

O processo de cadastramento continua aberto até terça-feira (26) e pode ser feito eletronicamente. O procedimento é rápido, bastando incluir no sistema uma cópia digital do título de eleitor, de um documento oficial com foto e de comprovante ou declaração de residência. O acesso é feito no site da SSP-DF por meio do sistema de autenticação fornecido pelo governo federal, o GOV.BR, facilitando o processo e conferindo maior segurança no compartilhamento dos dados.

Realizado o cadastro, o eleitor habilitado poderá votar em uma das chapas da região onde reside. As chapas são formadas pelos cargos de presidente, vice-presidente, diretor comunitário, primeiro-secretário e segundo-secretário. O mandato dos cargos é de quatro anos e é admitida a reeleição para presidente para um único período subsequente na mesma região. A lista completa das chapas, com o nome dos candidatos, está disponível no site da SSP-DF, assim como outras informações sobre o processo eleitoral. No total, foram 59 chapas registradas para o pleito eleitoral.

Eleições e apuração

O eleitor deve acompanhar no sistema da SSP-DF se o seu cadastro foi habilitado. As votações irão ocorrer presencialmente, em 29 de outubro, na administração regional do eleitor, que deverá comparecer munido de documento de identificação oficial com foto.

O voto é facultativo e sigiloso, mas o registro prévio do eleitor no sistema da SSP-DF é obrigatório. A votação se dará preferencialmente por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). Nas regiões que houver menor quantidade de eleitores o pleito poderá ser realizado por meio de cédulas de papel.

Sobre os Consegs

Os Conselhos Comunitários de Segurança do Distrito Federal (Consegs-DF) são canais diretos do cidadão, impulsionando ações do governo a partir de demandas da população. São órgãos de participação voluntária e sem fins lucrativos, que têm como finalidade estimular a participação da comunidade no processo político que impacta diretamente a segurança nas comunidades.

Entre outras atribuições, os conselheiros sugerem programas para estimular maior produtividade dos agentes de segurança pública, incentivando a integração da comunidade com as lideranças comunitárias e com as forças de segurança pública do DF. Os conselheiros podem trazer as demandas da população, solicitando a intensificação no policiamento local e mesmo melhorias de infraestrutura que possam afetar a sensação de segurança ou a mobilidade urbana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As melhorias solicitadas na mobilidade do fluxo de veículos onde ocorre a nova obra do viaduto da DF-001, no km 27,2, no Jardim Botânico, a criação do Batalhão da Estrutural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e até a ampliação da pista que leva à comunidade conhecida como 26 de Setembro, são exemplos de iniciativas oriundas de reuniões devolutivas dos Consegs-DF.

Canais de atendimento

Todas as informações sobre o processo eleitoral estão disponíveis no site da Secretaria de Segurança Pública do DF. O cadastro de eleitor pode ser realizado diretamente no site da pasta.

Em caso de dúvidas, estão disponíveis os telefones (61) 3441-8878 /8871, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h, além do e-mail [email protected].

Outra opção é presencialmente nos locais indicados durante a força-tarefa da SSP-DF. Neste caso, o eleitor deve ficar atento e não esquecer de levar no dia a documentação exigida: título de eleitor, documento oficial com foto e comprovante ou declaração de residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília