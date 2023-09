Projeto Borboletando ensina crianças a produzirem monumentos de argila

A ação deve gerar mais de 1 mil obras artísticas, que serão expostas em novembro no Museu de Arte de Brasília (MAB)

O projeto ‘Borboletando – Arte Inclusiva’ passará em cinco instituições escolares do Distrito Federal ensinando crianças a produzirem monumentos de argila, como folhas, rendas e conchas. A ação deve gerar mais de 1 mil obras, que serão expostas em novembro no Museu de Arte de Brasília (MAB).

Os autores do projeto, Flávio Marzadro e Geusa Joseph, unem no Borboletando criatividade e dislexia, condição de Flávio. Por isso, as oficinas focam em crianças especiais, seja por comorbidade, mobilidade ou neurológica.

As aulas começaram hoje (25), com três oficinas no CEE 01 do Gama. Amanhã (26), o projeto estará no CEAL da 909 Norte; na quarta (27), é a vez do CEE 01 de Planaltina; quinta (28), os autores estarão no CEEDV, na 612 Sul; e, por fim, na sexta, na Escola Bilíngue Libras, em Taguatinga Norte.

“Exploraremos questões ligadas ao sistema motor e sensorial das crianças, mescladas com ensino de fatores históricos e da feitura da arte com argila. A proposta é gerar nos participantes o contato físico com o material pelo toque e manipulação no intuito de criarem borboletas e, ainda, estimular que elas descrevam essas sensações para que posteriormente possam ser transcritas em um catálogo”, destaca Geusa Joseph. “Entendemos que pessoas com deficiência também querem fazer parte dos meios de produção de arte e não apenas serem convidadas para assistir a pessoas consideradas normais pela sociedade”, pontua.

O ‘Borboletando – Arte Inclusiva’ é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).