DF pode ter chuvas a partir de quarta-feira (27)

No momento, o DF está sob estado vermelho, ou seja, a temperatura pode chegar a 5ºC acima da média prevista até esta terça-feira (26)

Após uma semana de calor intenso e 23 dias sem precipitação, todo o Distrito Federal pode começar a ter chuvas a partir desta quarta-feira (27).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ontem (24), a capital registrou a maior temperatura do ano, até o momento. Na estação meteorológica do Gama, a máxima chegou a 36,7ºC.

Ainda que as chuvas aparentem estar se aproximando, esta segunda-feira (25) ainda terá o tempo abafado, com temperaturas máximas entre 35ºC e 36ºC, com pequena possibilidade de chuva.

No momento, o DF está sob estado vermelho, ou seja, a temperatura pode chegar a 5ºC acima da média prevista até esta terça-feira (26).

O instituto aconselha que, para passar com tranquilidade por esse período, é necessário beber bastante líquido, atividades físicas ao ar livre não são recomendadas; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; e use hidratante para pele e umidifique o ambiente.