Cadastro para castração no Gama começa nesta quinta-feira (28)

Inscrições presenciais acontecem nos dias 28 e 29 de julho, na administração regional da cidade

Nos dias 28 e 29 de julho, o Instituto Brasília Ambiental estará promovendo as inscrições para a 4ª Campanha de Castração de Cães e Gatos, na Administração Regional do Gama.

Na quinta, será realizado o cadastramento presencial para o atendimento de cães e na sexta de gatos, a partir das 8h.

Ao todo, serão ofertadas 1.276 vagas para castração na Clínica Coração Peludinho, no Gama, com cirurgias previstas para o período de 9 de agosto a 15 de setembro. Cada tutor poderá cadastrar dois caninos e quatro felinos, desde que seja maior de 18 anos e morador do Distrito Federal. Confira as regras (anexo).

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) da autarquia alerta que a distribuição de senha acontecerá por ordem de chegada, mediante posição na fila, não sendo autorizada a confecção de listas ou venda de lugares. Também não é necessário levar o animal no dia da inscrição.

Primeira fase – A 4ª Campanha de Castração teve início, na última semana, com inscrições presenciais na Administração Regional de Ceilândia. Nos dias 21 e 22 de julho foram ofertadas 1.738 vagas para atendimento nas clínicas Animais Hospital Veterinário (Ceilândia) e Dr. Juzo (Samambaia).

A lista de contemplados, com as respectivas datas de cirurgia de todos os cadastros, será publicada até o dia 5 de agosto, no site da Agência Brasília, e também estará anexada no mural das respectivas administrações regionais para consulta da população.