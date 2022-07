Na hora: atendimento é suspenso na unidade do Gama

Enquanto as obras são feitas, o atendimento serão prestados no Estádio Bezerrão, no setor central da região

A unidade do Na Hora do Gama, no Gama Shopping, está suspenso temporariamente até o dia 15 de outubro para obras de revitalização.

Enquanto as obras são feitas, o atendimento serão prestados no Estádio Bezerrão, no setor central da região.

Mais moderno e seguro

A Secretaria de Justiça e Cidadania tem o intuito de tornar o ambiente das Unidades do Na Hora mais moderno e seguro para os servidores, colaboradores e usuários, com ampla reforma estrutural e modernização de todo o parque tecnológico.

Já foram concluídas as revitalizações das Unidades da Rodoviária do Plano Piloto, de Brazlândia, de Sobradinho e de Ceilândia. Ainda está em andamento a revitalização da unidade no Riacho Fundo, que está atendendo temporariamente no âmbito da Administração Regional do Riacho Fundo I.

Como parte da estratégia de expansão do atendimento, a Sejus iniciou, em junho de 2021, a instalação dos Postos de Autoatendimento do Na Hora, nas Administrações Regionais (Na Hora Cidades), com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos digitais, como agendamento de serviços do Detran, impressão de IPTU, IPVA, certidão negativa, Nota Legal e parcelamento de débitos.

Estrutural

Os serviços do Na Hora serão oferecidos por meio do programa Sejus Mais Perto do cidadão, neste sábado (30), de 9h às 13h, na Cidade Estrutural, em frente à Administração da cidade. A população poderá contar com a Unidades Móveis do Na Hora. Dentre os serviços oferecidos por órgãos parceiros estão os atendimentos da Caesb, Detran, INSS, Neoenergia, Procon DF, emissão de RG pela PCDF.

Outras unidades do Na Hora

Na Hora Rodoviária

Plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília

Na Hora Taguatinga

Avenida Comercial de Taguatinga, QS 03 lote 11, lojas 4 a 8 – Pistão Sul

Na Hora Ceilândia

Shopping Popular de Ceilândia, Piso Superior – QNM 11, Área Especial, Ceilândia Sul

Na Hora Sobradinho

Quadra 06, Área Especial 08 de Sobradinho I

Na Hora Riacho Fundo

Administração Regional – Riacho Fundo I

Na Hora Brazlândia

Área 04, lote 03, Setor Tradicional de Brazlândia

Na Hora Perícia Médica Federal

Setor Comercial Sul, Quadra 4, Ed. Luiz Carlos Botelho – Asa Sul

Na Hora Gama

Estádio Bezerrão – Setor Central do Gama