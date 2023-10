BRs do DF registram 34 mortes em 2023

De janeiro a outubro deste ano, ocorreram 713 acidentes leves e 145 graves nas rodovias federais do DF.

O número de acidentes nas rodovias federais do Distrito Federal seguem uma redução, mas o total de óbitos em 2023 já se igualam ao do ano passado, com 34 mortes registradas nas BRs da capital do Brasil. Em 2021, foram 27 falecimentos decorrentes de acidentes.

De janeiro a outubro deste ano, ocorreram 713 acidentes leves e 145 graves nas rodovias federais do DF. Em 2022, foram registrados 873 acidentes leves e 158 graves. Já em 2021, foram 946 ocorrências leves e 162 graves. Dentre as rodovias federais do DF, a BR-020, em Planaltina, é a que mais ocorreu óbitos e acidentes nos últimos três anos.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceram 257 acidentes leves e 68 graves na BR-020, em 2023. A rodovia federal de Planaltina já registrou 15 óbitos este ano. Enquanto isso, a BR-070, em Taguatinga e Ceilândia, registrou 219 acidentes leves e 29 graves, e cinco óbitos. A BR-040, em Santa Maria, e a BR-060, no Gama e Samambaia, contabilizam 94 acidentes leves cada uma, e 16 e 21 graves respectivamente. O número de óbitos na BR-040 são três, e na BR-060 sete.

A BR com menos acidentes no DF é a 080, em Brazlândia, com 49 acidentes leves e 11 graves, e 4 óbitos registrados este ano. Segundo a PRF, algumas BRs tratam-se de trechos sobrepostos a outras rodovias federais do DF, como é o caso da 010 e 030 ligadas a 020, e a 050 conectada a 040 – por isso, os dados dessas BRs são ligados a rodovia na qual estão interligadas.

As principais causas de acidentes nas rodovias federais, conforme informações da PRF, são: velocidade incompatível; reação tardia ou ineficiente; ausência de reação do condutor; acessar a via sem observar; ingestão de álcool; falhas mecânicas; condutor dormindo e transitar na contramão.

Para a doutora em transporte e trânsito, e pós-doutora em políticas públicas de transportes, Zuleide Feitosa, a diminuição dos acidentes e aumento dos óbitos ocorrem por alguns fatores específicos: “O que nós temos atualmente são comportamentos agressivos, de distração e o uso excessivo de velocidade que trazem para o nosso contexto diário nas rodovias uma consequência muito negativa de perda de vidas humanas”.

Ao Jornal de Brasília, a especialista em trânsito explicou que as sequelas da Covid-19 causaram um prejuízo cognitivo nas pessoas, no qual resultou em uma maior taxa de distração nas vias. “Quanto maior velocidade e distração, maior capacidade de provocar morte ou acidentes com lesão”, explica Zuleide.

A doutora em transporte alerta para a necessidade de se cumprir as regras do trânsito para evitar acidentes e mortes: “Para se evitar acidentes, é preciso obedecer às regras. Obedecer a todas as regras e normas do trânsito que estão contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Não se pode discutir com os comandos. Comportamentos infratores são o que levam aos acidentes de trânsito”, finaliza.