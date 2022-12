BRB lança nova edição de campanha de renegociação de dívidas

Se o pagamento for à vista, é possível obter até 90% de desconto. Para parcelamento das dívidas em atraso, é possível prazo de até 240 meses

O Banco de Brasília (BRB) lançou nova edição do BRB Fácil, programa para renegociação de dívidas com condições especiais. A campanha, que segue até o final do mês, oferece oportunidade para quitar dívidas com pagamento à vista ou parcelamento.

Em 2022, o BRB Fácil está + Fácil e também mais digital. Os clientes selecionados recebem o percentual de desconto personalizado, de forma totalmente online, por SMS e push no Mobile. Posteriormente, é enviado o boleto de liquidação, em caso de pagamento à vista.

Se o pagamento for à vista, é possível obter até 90% de desconto. Para parcelamento das dívidas em atraso, é possível prazo de até 240 meses.

“Sabemos que imprevistos podem acontecer e o BRB + Fácil é uma oportunidade que o Banco oferece para os clientes liquidarem suas dívidas em atraso, positivarem seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito, além da possibilidade de reaver sua margem de empréstimo para voltar a ter crédito”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

O BRB + Fácil prevê renegociação para operações em atraso em crédito comercial e rural, para clientes pessoas físicas e jurídicas, com operações em atraso superior a 60 dias, não ajuizadas e sem garantias reais.

Além dos correntistas selecionados pelo próprio BRB, os clientes interessados em solicitar avaliação de enquadramento na campanha podem acessar o hotsite do BRB Fácil, onde também encontrarão todas as informações detalhadas sobre esta fase do programa.

As informações são da Agência Brasília