BRB aumenta número de vagas em concurso para escriturário

O BRB anunciou que aumentará o número de vagas para escriturário. Inscrições estão abertas e remuneração inicial é de R$ 3.764,66

Gabriel de Sousa

[email protected]

A última semana trouxe boas notícias para os que desejam participar do concurso público para escriturário do Banco de Brasília (BRB). Nesta última quarta-feira (31), o banco anunciou que irá aumentar o número de vagas em seu certame, passando de 300 para 500 oportunidades.

De acordo com o BRB, a expansão se deve graças à expansão das redes de atendimento no Distrito Federal e no Entorno. Em breve, o banco irá inaugurar novos 54 postos bancários, sendo 34 no DF e 20 nos municípios goianos.

A retificação sobre a ampliação do quadro de vagas será publicada em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Antes, estavam sendo ofertadas 150 vagas imediatas e 150 para o cadastro reserva. Agora, serão 300 oportunidades para o provimento imediato e 200 para a lista de espera. Para se candidatar, basta ter um nível médio de ensino. A remuneração inicial do cargo de escriturário do BRB é de R$ 3.764,66

Além da remuneração inicial, os aprovados também terão acesso a outros benefícios que tornam os ganhos ainda mais lucrativos. Os escriturários receberão auxílio-refeição, auxílio-cesta, plano de saúde e plano de previdência complementar. Além disso, os funcionários terão o acesso a uma participação nos lucros e nos resultados do BRB.

O concurso, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), está com as suas inscrições abertas desde o dia 17 de agosto, e poderá receber novos concorrentes até o dia 3 de outubro, através do link: www.iades.com.br. Para realizar a inscrição, é necessário realizar o pagamento de uma taxa de R$ 66,50.

A data das provas objetivas e discursivas está marcada para o dia 6 de novembro. A avaliação objetiva consistirá em 60 questões, sendo uma metade correspondente a questões de conhecimentos básicos, e a outra de saberes específicos. Serão considerados aprovados aqueles que tiverem uma pontuação maior do que 50% do valor do exame.

Ampliação deve diminuir nota de corte

Em uma entrevista exclusiva com a equipe de reportagem do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, Beto Fernandes, professor de Conhecimentos Bancários do Gran Cursos Online, avaliou que a ampliação do número de vagas para o concurso do BRB deve diminuir a nota de corte necessária para a aprovação, e salienta que, agora, as chances de nomeação “foram multiplicadas”.

“A meu ver, a nota de corte da prova objetiva, que estaria na casa de 46 pontos do total de 60, deve reduzir em uns 2 pontos, chegando a 44 pontos. A minha recomendação é que os alunos que já estavam estudando se empenhem ainda mais, já que as chances de convocação se multiplicaram”, afirma.

O professor explica que o aumento do número de oportunidades já estava sendo previsto pelos especialistas, e observa que, mesmo com a nova retificação, a quantidade de vacâncias ainda será desproporcional com as necessidades do BRB. “Com o crescimento do BRB, já era previsto que as 300 vagas iniciais seriam insuficientes. Agora, com a ampliação das agências e a criação de novos postos de atendimento, essas 500 vagas continuarão sendo insuficientes para a demanda do banco”, diz Fernandes.

Aumento não deve aumentar concorrência

Para o professor do Gran Cursos Online, o aumento das oportunidades não deve significar um aumento da concorrência, mas pode gerar uma maior chance de aprovação dos que já estavam se capacitando para o certame. Porém, devido à complexidade do seu edital, estas possibilidades não devem ser as mesmas para os que desejarem se preparar para o concurso por agora.

“A ampliação das vagas se deu em um período pós-edital, faltando apenas dois meses para a prova. Esse prazo é insuficiente para que novos alunos que não estavam inscritos resolvam fazer a prova. Isso porque é um edital extenso, o que dificulta a preparação nesse curto espaço de tempo”, observa Beto.

O especialista destaca a complexidade e a concorrência de alto porte da prova do BRB, e avalia que as nomeações serão frutos de uma rotina de estudos que irá abraçar todas as disciplinas presentes no edital. Fernandes orienta que os concurseiros podem priorizar o aprendizado das disciplinas específicas. “Já na parte de Conhecimentos Básicos, o candidato precisa se dedicar a: Português, Matemática, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, RIDE, Inovação e Governança Corporativa e Compliance”, conclui.