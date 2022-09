Vídeo: carro de petshop capota no Eixão Sul

O motorista, de 41 anos, ficou preso dentro do carro e precisou do auxílio dos bombeiros para sair. Não havia nenhum animal no veículo

A caminhonete de um serviço de petshop capotou no Eixão Sul, na altura da SQS 309, na manhã desta sexta-feira (02)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o motorista, de 41 anos, preso dentro do veículo, que estava de cabeça para baixo.

Veja o vídeo:

Ele estava consciente, orientado e estável. Ainda assim, ele reclamava de dores no pescoço e foi encaminhado para o Hospital de Base.

No momento do acidente, não havia nenhum animal no carro. A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente.