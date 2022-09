Foragido, homem é preso após estuprar netas

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), as crianças também eram abusadas pelo próprio pai

Um idoso, de 77 anos, foi preso nesta sexta-feira (02), na Esplanada dos Ministérios, por abusar sexualmente das duas netas. Ele estava foragido desde 2017, quando foi condenado.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), as crianças também eram abusadas pelo próprio pai.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem foi encontrado em frente ao ministério em que ele era servidor aposentado. O criminoso se escondia com a ajuda de familiares.

As crianças, na época com 7 e 9 anos, foram abusadas entre 2008 e 2013, em uma chácara na zona rural de Sobradinho. O idoso foi condenado a 39 anos e 6 meses de prisão pelos crimes.

O pai das crianças foi condenado em 2014 e, desde então, cumpre pena de 20 anos de prisão no Complexo Penitenciário da Papuda.