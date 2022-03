Inscrições para castração no DF acontecem em 28 e 29 de março

Ao todo, serão disponibilizadas 3.212 vagas, sendo 1.606 para cadastros on-line no site oficial do órgão e 1.606 para inscrições presenciais

O Instituto Brasília Ambiental realiza, nos dias 28 e 29 de março, o cadastramento para a 2ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022. Ao todo, serão disponibilizadas 3.212 vagas, sendo 1.606 para cadastros on-line no site oficial do órgão e 1.606 para inscrições presenciais na Região Administrativa de Santa Maria.

O formulário on-line será disponibilizado com base na espécie e no sexo do animal. Na segunda-feira (28) serão realizados os cadastros para gatos às 10h e para cachorros às 14h. Já na terça-feira (28), gatas serão cadastradas às 10h e cadelas às 14h. As vagas são para a Clínica PetAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

Confira AQUI as regras para a inscrição on-line.

“Sabemos que a demanda é grande e as vagas acabam rápido devido à alta procura, mas esta gestão tem se esforçado para que o serviço seja cada vez mais descentralizado. Hoje temos clínicas parceiras em pontos estratégicos do Distrito Federal, a fim de melhor atender à população”, explica o secretário executivo do Brasília Ambiental, Thúlio Moraes.

Ao mesmo tempo em que acontecerão as inscrições virtuais, os moradores do DF poderão realizar o cadastro de forma presencial no Galpão Cultural, localizado ao lado da Administração Regional de Santa Maria. No entanto, as vagas deste cadastro são junto às clínicas Coração Peludinho, no Gama, e Dr. Juzo, em Samambaia.

Na administração de Santa Maria, serão distribuídas 1.606 senhas, sendo o cadastro para cães e cadelas realizado no dia 28 de março, a partir das 8h; e as inscrições para gatos e gatas no dia 29 de março, no mesmo horário. Confira AQUI as regras para o cadastro presencial.

“A castração é um ato de responsabilidade para o dono e sabemos que em Santa Maria há um volume expressivo de cães e gatos. Decidimos pedir que o cadastro de castração fosse presencial e ficamos muito contentes com a aprovação do Brasília Ambiental em atender o nosso pedido”, aponta Marileide Romão, administradora regional de Santa Maria.

Resultado

A Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto ressalta que apenas a conclusão do cadastro não garante a vaga para o animal. O tutor é responsável por confirmar a efetivação da inscrição no site Brasília Ambiental. O resultado final com a lista dos contemplados será publicado até o dia 4 de abril.

As cirurgias da 2ª Campanha de Castração de 2022 devem acontecer entre 5 de abril e 13 de maio de 2022, conforme escolha no ato do cadastro, somente de terça a sexta-feira. Para demais esclarecimentos, o tutor interessado pode entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756 (apenas mensagens).

O Brasília Ambiental realizou em 2021 cinco campanhas de castração, sendo uma somente para cadelas. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. No último ano também foram promovidas duas campanhas de vacinação e vermifugação, que beneficiaram cerca de dois mil animais.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental