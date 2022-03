Adolescente é apreendido durante negociação de reféns na Ceilândia

O jovem entrou em uma casa e fez um casal de idosos de refém, ameaçando-os com uma faca. Entretanto, foi detido pelos policiais

Na noite desta segunda-feira, 28, um jovem de 17 anos foi detido após roubar um carro em Ceilândia. Ao lado do comparsa, ele rendeu a dona do veículo. Policiais dos batalhões 8º e 10º viram o automóvel circulando pela região e tentaram apreender os criminosos. No momento da ação, um helicóptero da Polícia Militar deu apoio às equipes em solo.

Os suspeitos fugiram, e só pararam após colidirem o carro. Um dos criminosos, o mais velho, abandonou o veículo enquanto atirava contra os policiais, porém os tiros não acertaram ninguém. O maior de idade estava armado e conseguiu fugir.

Já o adolescente entrou em uma casa e fez um casal de idosos de refém, ameaçando-os com uma faca. Entretanto, foi detido pelos policiais.

O menor de idade foi conduzido para a 2ª Delegacia da Criança e do Adolescente, em Taguatinga.

Fotos: Divulgação/PMDF