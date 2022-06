Brasília recebe maior torneio de Beach Tennis

Entre os dias 15 e 19, o DF irá receber o maior campeonato de Beach Tennis na área externa da Arena BRB Mané Garrincha

Os melhores jogadores do mundo de Beach Tennis estarão em Brasília (DF) nesta semana para a disputa do ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22, o maior torneio oficial da modalidade. A área externa da Arena BRB Mané Garrincha receberá, entre os dias 15 e 19, atletas de 17 países para a segunda edição do evento, eleito em 2021 a melhor competição do ano pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Além dos principais nomes do Brasil, estarão na capital federal representantes da Itália, Venezuela, Espanha, Alemanha, Rússia (ITF), Japão, Equador, Chile, Estados Unidos, Bolívia, França, Letônia, Aruba, Holanda, Lituânia e Argentina.

Os líderes do ranking mundial, no masculino e feminino, estarão em Brasília: o espanhol Antonio Miguel Gomes Viera e as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini. Viera terá ao seu lado o italiano Michele Cappelletti, quarto no ranking, parceiro técnico da Decathlon. E Gasparri e Valentini jogarão como dupla número 1 do mundo. Já o italiano Mattia Spoto, dois do ranking, volta ao País, novamente ao lado do francês Nicolas Gianotti (5), com a parceria buscando o bicampeonato. Quem chega forte também para o torneio é outra dupla da Itália: Nicole Nobile e Sofia Cimatti, números 5 e 7 do ranking, campeãs no sábado (4) do ITF World Tour Valinhos BT 400, torneio realizado em Valinhos, no interior de São Paulo.

O Brasil contará com os seus melhores jogadores no torneio. No feminino, Marcela Vita e Vitória Marchezini, oitavas colocadas no ranking, entram em quadra para defender o título conquistado pela dupla no ano passado. Rafa Miiller, atual número 3 do mundo, jogará com a venezuelana Patty Dias (4), ambas parceiras técnicas da Decathlon – foram vice-campeãs em Valinhos. E Joana Cortez (11) vai em busca de bons resultados em parceria com a italiana Veronica Visani (21).

Patty não esconde a empolgação com o torneio. “Estou muito feliz e motivada. Tanto eu como a Rafa gostamos muito de jogar em casa. Considero o Brasil a minha casa. Temos a sorte de contar com a torcida em cada cidade. E esse torneio tem um gosto especial para mim, porque vai ser o meu aniversário no domingo e terei a presença dos meus pais. Então, vou com tudo. Temos tudo para fazer um grande campeonato. Fico superfeliz por ter a Decathlon como patrocinador. Brasília vai fechar uma sequência de torneios importantes e acho que podemos entregar o nosso máximo, para encerrar com sucesso. Vamos lá, vamos ganhar”, afirma a venezuelana, número 4 do mundo.

No masculino, o brasileiro André Baran, oitavo do mundo, terá ao seu lado Nikita Burmakin, número três do ranking. Eles chegam motivados com a conquista do título no torneio de Valinhos. Já Vini Font (13º) estará jogando com o italiano Marco Garavini (18º). E Allan Oliveira (10º) formará dupla brasileira com Thales Santos (12º) – vice-campeões no interior paulista.

“Quem for ao evento terá a oportunidade de ver de perto os melhores jogadores do mundo e os principais nomes do Brasil ao longo desses dias em que nada menos do que representantes de 17 países estarão reunidos em Brasília. A expectativa é muito grande, de muita disputa e um alto nível técnico”, destaca Bruno Ferreira, diretor do torneio.

Arena com 11 quadras e maior premiação do ano – O evento volta à capital do País ainda mais forte, distribuindo a maior pontuação e a maior premiação da temporada: US$ 55 mil. A área externa do estádio Mané Garrincha receberá uma arena de 10.000 m², com 11 quadras, trazendo toda a cultura da praia para o Planalto. Duas delas terão arquibancada. Uma para 500 pessoas e outra uma superquadra para 2.000 pessoas.

O World Tour Sand Series Classic reúne os torneios mais importantes e com maior premiação na modalidade, como os Grand Slams do tênis. E o estádio, utilizado na Copa do Mundo de 2014 e também nos Jogos Olímpicos Rio 2016, abrirá por alguns dias espaço para o esporte que mais cresce no Brasil e em todo o mundo.

Brasil, centro mundial da modalidade – O Beach Tennis vem ganhando praticantes ano a ano e se transformando em uma verdadeira “febre”, após 10 anos de expansão. O Brasil, hoje, é considerado o epicentro mundial da modalidade, com arenas e centros da modalidade em diferentes cidades. Das 2 milhões de pessoas que jogam no mundo, 800 mil estão no País. Um levantamento dos números dos torneios oficiais da ITF ao redor do planeta aponta para um crescimento de mais de 2.000% desde 2008. Em 2022, o circuito mundial terá 71 torneios, sendo 20 deles no Brasil. Dos 11 maiores campeonatos da temporada, 6 serão no País. A premiação total do circuito será de 753 mil dólares e o Brasil vai distribuir metade deste valor, 380 mil dólares.

Ingressos

Os ingressos para o ITF Sand Series Brasília Classic’22 Decathlon já estão à venda no site a partir de R$ 30. Mais informações podem ser obtidas no site oficial do evento.

Uma das principais novidades para este ano é a parceria do torneio com a Decathlon, maior loja de artigos esportivos no mundo, que chega ao evento com a marca própria Sandever, especializada em Beach Tennis. A empresa marcará presença na competição desde a bola oficial até as raquetes e redes. Todos os produtos foram desenvolvidos por praticantes e em parceria com atletas internacionais para garantir a melhor qualidade técnica e prazer na prática do esporte.

O ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22 é apresentado pelo Banco BRB, com patrocínio máster da Decatlhon e apoio máster da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. O evento tem o patrocínio da Alto Giro e da Coca-Cola Sem Açúcar, contando também com o apoio do SESC, do Grupo Lig, da Reitec Fibra, da Granado, da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal e da Administração do Plano Piloto.

É um evento oficial da International Tennis Federation, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Brasiliense de Tênis, com a realização do Instituto Pró Brasil e promoção da Zenith Marketing.

Lista dos jogadores na chave principal

Masculino

Mattia Spoto (Itália) e Nicolas Gianotti (França) André Baran (Brasil) e Nikita Burmakin Antonio Miguel Ramos Viera (Espanha) e Michele Cappelletti (Itália) Theo Irigaray (França) e Tommaso Giovannini (Itália) Diego Bollettinari (Itália) e Doriano Beccaccioli (Itália) Allan Oliveira (Brasil) e Thales Santos (Brasil) Daniel Schmitt (Brasil) e João Wiesinger (Brasil) Marco Garavini (Itália) e Vinicius Font (Brasil) Gerard Rodriguez Querol (Espanha) e Maksimilians Niklass Andersons (Letônia) Aksel Samardzic (Aruba) e Ramon Guedez (Venezuela) Manuel Ringlstetter (Alemanha) e Mathieu Guegano (França) Daniel Mola (Brasil) e Leonardo Garrossino Branco (Brasil) Maxim Ionin e Miguel Peres (Brasil) Ralff Abreu (Brasil) e Vinícius Chaparro (Brasil) Airton Rodrigues Macedo (Brasil) e Raffael Agulha (Brasil) Gabriel Santos (Brasil) e Niccolo Strano (Itália) Carlos Vigon (Venezuela) e Diego Guzman (Venezuela) Álvaro Costa Viana Campanharo (Brasil) e Felipe Andre Poffo (Brasil) Paolo Tronci (Itália) e Riccardo Manenti (Itália) Andrei Ludwig (Brasil) e Giovanni Cariani (Brasil) Diogo Chaves Donner Carneiro (Brasil) e João Carneiro (Brasil) Felipe Nobre de Aguiar Vallim (Brasil) e Matheus Belo (Brasil) Flavio Arouca (Brasil) e Ricardo Strazzacappa Barone (Brasil) Joeri Ertner (Holanda) e Victor Velasquez (Chile)

Feminino

Giulia Gasparri (Itália) e Ninny Valentini (Itália) Patricia Diaz (Venezuela) e Rafaella Miiller (Brasil) Nicole Nobile (Itália) e Sofia Cimatti (Itália) Marcela Vita (Brasil) e Vitoria Marchezini (Brasil) Flaminia Daina (Itália) e Sophia Chow (Brasil) Eva Fernandez Palos (Espanha) e Maraike Biglmaier (Alemanha) Giulia Trippa (Itália) e Veronica Casadei (Itália) Joana Cortez (Brasil) e Veronica Visani (Itália) Julia Nogueira (Brasil) e Lorena Melo (Brasil) Flavia Muniz (Brasil) e Marilia Camara (Brasil) Raquel Iotte (Brasil) e Samantha Barijan (Brasil) Liudmila Nikoian e Margarete Pelster (Alemanha) Isabela Ferrari Garrido (Brasil) e Isadora Pansani Simões (Brasil) Eri Homma (Japão) e Erina Otsuka (Japão) Isabella Sella (Brasil) e Tassia Emi Payossim Sono (Brasil) Flávia Veronesi Delboni (Brasil) e Julianna Martins (Brasil) Bruna Goldmann (Brasil) e Lívia Blasque (Brasil) Fernanda Firmo (Brasil) e Isabelle Vechi (Brasil) Chanalise Bergamin (Brasil) e Gabriela Sato (Brasil) Brunella Paiva (Brasil) e Helena Andrade (Brasil) Andressa Konell (Brasil) e Julia Cunha (Brasil) Agatha Wanderley (Brasil) e Brenda Brissac (Brasil) Miryan Saddi Lacerda Stochiero (Brasil) e Nicole Casagrande(Brasil) Giovanna Pedrini (Brasil) e Laura Vilela Pimenta (Brasil)

