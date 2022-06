GDF cria loteria distrital

Os jogos, segundo a lei, são proibidos para menores de idade, pessoas interditadas, pródigos e jogadores compulsivos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou a lei que cria o Serviço Público de Loteria da capital. A norma, já aprovada pela Câmara Legislativa (CLDF), foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) nesta segunda-feira (13).

A norma prevê que o Banco de Brasília (BRB) será o responsável pelo processo de criação. A Lei nº 7.155/2022 ainda abrange modalidades de jogos, como a loteria instantânea, como “raspadinhas”, e de prognóstico numérico, como a Mega-Sena, e esportivo.

Os jogos, segundo a lei, são proibidos para menores de idade, pessoas interditadas, pródigos e jogadores compulsivos.

Os recursos arrecadados pelas apostas serão utilizados nas: