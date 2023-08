Brasília recebe evento sobre blockchain e inovação financeira

Com um programa com painéis, palestras, workshops e bootcamps, o evento vai explorar as últimas tendências e casos de uso do setor

Os entusiastas de tecnologias blockchain e inovação financeira têm um encontro marcado no aguardado Blockchain CEUB Summit, que acontecerá de 7 a 9 de agosto de 2023. O evento terá transmissão pelo Youtube

Com um programa abrangente de painéis, palestras, workshops e bootcamps, o evento vai explorar as últimas tendências e casos de uso do setor, além de proporcionar uma visão aprofundada dos protocolos blockchain, incluindo Bitcoin, Chainlink, Ethereum, entre outros.

Primeiro bootcamp do Protocolo CCIP do mundo em língua portuguesa

Uma das atrações do evento será o primeiro bootcamp do mundo em língua portuguesa para aplicação do Protocolo de Interoperabilidade Cross-Chain (CCIP). Esta tecnologia, da Chainlink, promoverá uma revolução no mundo das finanças ao permitir a conexão de bancos tradicionais com o universo das criptomoedas.

Explorando o Universo Blockchain e Além

O Blockchain CEUB Summit oferecerá uma variedade de painéis, palestras, workshops e bootcamps, proporcionando aos participantes uma visão aprofundada do mundo do blockchain e suas aplicações. Com um enfoque especial na Web 3.0 e sua importância para o futuro das carreiras e da sociedade, o evento dará início com o painel “Introdução à Web 3.0. Este painel abordará as bases conceituais da Web 3.0 e como suas tecnologias disruptivas estão moldando a economia digital.

DeFi, Blockchain para Negócios, games e Metaverso em Foco

Entre os destaques da programação, teremos o painel “Finanças Descentralizadas (DeFi): O que são e como funcionam”, que explorará a arquitetura, benefícios e desafios das finanças descentralizadas, além dos projetos DeFi mais promissores do momento.

O evento também oferecerá uma análise aprofundada do potencial do blockchain para negócios, apresentando cases de uso bem-sucedidos.

Para os interessados em games e metaverso, haverá um painel imersivo com possibilidades de uso utilizando ferramentas Web3. Os participantes terão a oportunidade de descobrir como o blockchain está transformando a maneira como interagimos e transacionamos em ambientes virtuais, além de explorar casos de uso inovadores nesse espaço em expansão.

Os participantes também poderão aprender sobre os benefícios e desafios dos jogos em blockchain, bem como os projetos mais promissores nesse setor em constante evolução. Será uma oportunidade imperdível para descobrir como os jogos em blockchain estão transformando a economia dos jogos, oferecendo novas oportunidades para desenvolvedores, criadores de conteúdo e jogadores.

Explorando protocolos e oportunidades Financeiras

Os protocolos blockchain mais proeminentes também estarão em destaque em palestras individuais. O painel da Chainlink fornecerá uma compreensão aprofundada dessa plataforma líder em oráculos descentralizados, inclusive explicando sobre o potencial da atualização Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), que é uma nova atualização que permite que contratos inteligentes em diferentes blockchains se comuniquem e colaborem de forma segura e eficiente.

As palestras sobre Bitcoin e Ethereum mergulharão nos conceitos fundamentais e na mecânica dessas criptomoedas pioneiras.

Além disso, o Blockchain CEUB Summit não deixará de explorar as oportunidades financeiras habilitadas pela tecnologia blockchain. No painel “Modelos Financeiros Construtivos com Tecnologias Blockchain”, especialistas discutirão como as soluções blockchain estão revolucionando a forma como pensamos sobre finanças, incluindo aspectos como empréstimos, investimentos e sistemas de recompensa.

Networking, Empreendedorismo e Inovação

Além das atividades temáticas, o evento reunirá comunidades e entusiastas locais para discussões e networking. Também será explorado o conceito de Startup Societies / Network States para examinar a inovação política e institucional, mostrando como as tecnologias blockchain podem criar sistemas sociais mais transparentes e eficientes.

Teremos também uma análise do direito da concorrência e o papel do CADE com os desafios regulatórios dos criptoativos no Brasil.

Durante o Blockchain CEUB Summit, os participantes terão a oportunidade de participar de bootcamps e workshops, conhecer startups e empresários do ecossistema cripto do Brasil, principalmente de Brasília, realizar networking com profissionais de todo o mundo, aprender sobre as últimas tendências em tecnologia, inovação e empreendedorismo em blockchain, gerar negócios e parcerias, e muito mais!

Sobre o Blockchain CEUB Summit

O Blockchain CEUB Summit é uma iniciativa dedicada a impulsionar o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia blockchain no Brasil. Ao reunir especialistas, entusiastas e empresas inovadoras, o evento visa promover o diálogo, disseminar ideias e fomentar a colaboração em um cenário promissor de avanços tecnológicos.