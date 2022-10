Brasília pode voltar a ter chuvas a partir desta sexta-feira

É hora de pegar o guarda-chuva! Os institutos de meteorologia do INMET e do Climatempo estimam que o final de semana contará com chuvas na capital federal

Gabriel de Sousa

[email protected]

O calorão e a seca que pegou os brasilienses desprevenidos neste mês de outubro deve ter fim neste final de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Climatempo, os dois institutos de meteorologia mais conceituados do país, estimam que as chuvas irão retornar para a capital federal a partir desta sexta-feira (21).

De acordo com o INMET, a manhã desta sexta não deve ter chuvas, porém, as nuvens irão começar a se formar a partir da tarde, onde é previsto a ocorrência de pancadas isoladas. As precipitações também devem permanecer durante a noite.

Apesar das chuvas, o dia permanecerá quente. A temperatura máxima para esta sexta (21) é de 32ºC, enquanto que a mínima é de 21ºC. A umidade máxima é de 60%, enquanto que a mínima é de 25%. Ou seja, a presença da garrafinha de água ainda se torna bastante essencial, além dos cuidados com a pele e com a respiração durante os horários mais secos do dia.

A empresa paulista de meteorologia Climatempo prevê que esta sexta-feira terá a presença de nuvens durante toda a parte do dia, com 90% de possibilidade de haver pancadas de chuva isoladas, que devem ocorrer apenas nas partes da manhã e tarde.

As precipitações devem ser irrisórias, de apenas 4mm. A parte mais chuvosa do dia deve ser entre as 10h até às 16h, já a umidade do ar deve variar entre 44% e 20%. A temperatura máxima é de 32ºC – assim como a prevista pelo INMET – e a mínima é de 19ºC.

Sábado com chuvas ao longo do dia

O INMET prevê que este o céu de Brasília estará coberto por nuvens ao longo deste sábado (22), com a possibilidade de chuvas em todas as partes do dia. A umidade máxima é de 85%, e a mínima é de 40%, o que alivia os brasilienses que desejam ter um dia com o ar mais “fresco”. A temperatura máxima é de 29ºC, com a tendência de diminuição durante o dia, já a mínima é de 20ºC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Climatempo prevê que as chuvas devem ocorrer durante a tarde e noite, sem ocorrências ao longo da madrugada e da manhã. Há 90% de chances de precipitações no dia, que devem ter 8mm. A umidade do ar deve variar entre 48% e 22%.

A temperatura máxima prevista pelo Climatempo é de 30ºC e a mínima de 20ºC. A parte mais quente do dia será entre as 14h e às 16h, e a mais fria entre as 4h às 6h. O brasiliense deve estar com o seu guarda-chuva ao longo do dia, pois a parte mais chuvosa deve ser entre 10h às 20h, com 0.67mm de precipitação.

Domingo deve ser mais frio

Os meteorologistas do INMET acreditam que o domingo (23) será o dia mais frio deste final de semana na capital federal. A temperatura máxima é de 27ºC e a mínima de 17ºC. O Instituto prevê que haverá muitas nuvens no céu brasiliense, com a possibilidade de chuva a qualquer momento. A umidade deve variar entre 90% e 50%.

Para o Climatempo, o domingo será o dia com mais chuvas do fim de semana, com 90% de possibilidade de haver precipitações, que devem ocorrer em qualquer parte do dia. O céu estará nublado durante todo o dia, e o acúmulo de água no solo brasiliense deve ser de 10mm. A umidade do ar, na previsão da empresa, deve variar de 73% a 27%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dia deve ter uma amplitude pequena de temperatura, com máxima de 27ºC e mínima de 23ºC. O horário mais quente do dia deve ser ao meio-dia, enquanto que a parte mais fria deve ser no tardar da noite, das 22h às 0h, que também será o período mais chuvoso.