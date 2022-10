Gasolina sobe R$ 0,20 no DF

Além do Distrito Federal, outros 15 estados registraram altas similares, ainda de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP)

Mesmo sem anúncio de reajuste pela Petrobras, o preço da gasolina na capital federal ficou R$ 0,20 mais cara, de acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP).

O preço do combustível voltou a subir após 15 semanas de queda e hoje apresenta uma média de R$ 4,86 por litro, o que representa um aumento de 1,4% em relação à última semana.

A maior foi na Bahia, com 10,3%, seguido por Tocantins, com 7,7%, Sergipe, com 6,4%, Ceará, com 5,7%, e Maranhão, com 4,4%.