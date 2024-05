Curso socioambiental orienta infratores ambientais

O Instituto Brasília Ambiental promoveu, nesta quinta-feira (09), no Parque Ecológico Sucupira, em Planaltina, o 14º Curso de Formação em Agente Socioambiental, destinado a infratores de pequeno porte ambiental.

A iniciativa, que é uma parceria entre o instituto e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), faz parte da pena dos infratores, como medida alternativa.

“Esse curso tem o objetivo de educar ambientalmente a comunidade que cometeu delitos ambientais leves, que muitas vezes erra sem saber, por falta de conhecimento”, afirmou o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, na abertura das atividades.

O curso propôs o desenvolvimento de competências e valores relacionados à preservação do meio ambiente, com ênfase no Cerrado, além de mostrar uma visão de cunho socioambiental dos desafios que permeiam o desenvolvimento sustentável.

“Essa ação é uma reeducação, um novo conhecimento, uma oportunidade onde a pessoa ganha uma medida alternativa em vez de responder a um processo criminal”, lembrou a coordenadora-executiva de Medidas Alternativas do MPDFT, Aldenira Rodrigues. “Assim, ela participa do curso, aprende mais um pouquinho, descobre outras coisas e passa para os colegas, vizinhos e pessoas da família.”

Atuaram no curso agentes de unidades de conservação lotados no Parque Ecológico Sucupira, além de representantes de outras áreas do Brasília Ambiental. Durante as aulas, foram abordados temas como noções de licenciamento ambiental, legislação florestal dentro do Distrito Federal e conhecimentos sobre unidades de conservação.

As informações são da Agência Brasília