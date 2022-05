Brasília ganha nova clínica psicológica para prestar apoio a população

Consultório Instituto Meraki chega à Asa Norte a fim de ajudar mais pessoas a enfrentarem doenças psicológicas

A pandemia de Covid-19 afetou a saúde mental de milhões de brasileiros. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25% no ano de 2020. Só de ansiedade, 76 milhões de novos casos foram identificados.

Diante de números assombrosos, o Instituto Meraki Saúde Mental inaugura, dia 07 de maio, uma nova unidade na Asa Norte a fim de ajudar cada vez mais pessoas a enfrentarem doenças psicológicas. A clínica conta com o atendimento de quatro médicos psiquiatras e três psicólogas e possui atendimento humanizado.

A saúde mental desperta um alerta importante na população, principalmente nesse período pós pandemia. Luan Diego Marques, médico psiquiatra e responsável técnico pelo Instituto Meraki, explica que a clínica oferece tratamentos psicoterápicos individuais, para casais e famílias. Além disso, o Instituto presta serviços de visita domiciliar, parecer psiquiátrico, supervisão clínica e laudo para concurso.

A social media Nathália Ribeiro conta que viveu tempos difíceis na pandemia com a perda de parentes próximos, inclusive de sua avó, que a criou. “Não foi nada fácil superar o luto. Nos últimos meses eu tive muita crise de ansiedade, pânico e estava entrando em depressão profunda. Não tinha ânimo para nada e mergulhei no trabalho, me sobrecarreguei e minhas crises se agravaram”, explica.

Nathalia procurou ajuda de profissionais e hoje faz acompanhamento com psicólogo, além do uso de medicações para dormir e ao longo do dia. “Estamos, eu e minha família, no processo de adaptação. Não é fácil, mas sem ajuda de especialistas fica ainda mais difícil”, finaliza a social media.

A procura por atendimento especializado é de extrema importância para o tratamento de transtornos psíquicos para minimizar os efeitos adversos à saúde.

Instituto Meraki – Saúde Mental

Novo endereço: Ed. Cléo Otávio, Asa Norte

Telefone: (61) 3246 4447 e (61) 98297-9090 ( Whatsapp)