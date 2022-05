Doria se encontra com investidores e empresários em Nova York

Pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB João Doria também participa do evento Person of the Year

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB João Doria embarca nesta sexta-feira, 7, para Nova York, onde participará de encontros com investidores, empresários e bancos, durante a Brazilian Week, que acontecerá neste período na cidade americana.



Doria também estará presente no Person of The Year, evento promovido pela Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, que últimos 50 anos destaca líderes que contribuem para o estreitamento dos laços entre os dois países.

Nesta edição, que acontecerá no dia 9, na Glasshouse, a homenageada será a empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza. Em 2017, quando ainda era prefeito de São Paulo, Doria foi o escolhido para receber a homenagem, já concedida também em anos anteriores ao presidente Fernando Henrique Cardoso e ao ex-juiz Sérgio Moro.