Brasília Ambiental prorroga chamamento de servidores do GDF

Esta semana, o Instituto Brasília Ambiental publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o edital de chamamento nº 8. A ação foi prorrogada por seis meses e objetiva reforçar suas equipes de trabalho e oportunizar servidores, de outros órgãos do GDF, que queiram desempenhar suas funções e afinidades técnicas junto ao Instituto.

As inscrições para esses servidores, que encerrariam neste mês de julho, foram estendidas até dezembro.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no site https://www.ibram.df.gov.br/editais-2/, e encaminhar para o e-mail [email protected][email protected].

Não há um mínimo de vagas a serem preenchidas e os candidatos selecionados não terão prejuízo da remuneração que atualmente recebem.

Os candidatos devem ser da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG) ou de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DF, não responder a processo administrativo disciplinar, estar em dias com as obrigações eleitorais, não ter previsão de usufruto de licenças e ter parecer favorável para redistribuição do atual órgão de lotação.

Mais informações podem ser obtidas junto à Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto (Digep) pelos telefones (61) 3214-5665/5666/5667, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou pelo mesmo e-mail de envio da inscrição.