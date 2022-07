Brasília Ambiental divulga lista de brigadistas contratados

Os 120 brigadistas combatentes, 24 chefes de brigadas e seis supervisores começarão a atuar nas unidades a partir de agosto

O Instituto Brasília Ambiental divulgou, nesta segunda-feira (25), a lista definitiva do processo seletivo para a contração temporária de brigadistas florestais. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os 120 brigadistas combatentes, 24 chefes de brigadas e seis supervisores de brigada começarão a atuar nas unidades de conservação da capital a partir de agosto.

Os candidatos aprovados deverão comparecer, entre os dias 26 e 27 julho, na sede do Brasília Ambiental, no horário de 9h às 12h ou de 13h30 às 16h, conforme escolha no formulário de contratação, que está disponível no site do instituto.