Bombeiros salvam pássaro preso em linha de pipa em árvore

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao chegar no local, a equipe encontrou o animal já em sofrimento, com as patas presas

Sete bombeiros participaram do resgate de um pássaro que ficou preso a uma linha de pipa na copa de árvore. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22), na quadra 9, conjunto A do Paranoá. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o animal já em sofrimento, com as patas presas. Leia também Ibaneis promete novo viaduto e hospital

Vídeo: mulher é arrastada por enchente em Valparaíso

Casal do tráfico é preso com drogas e munição Ainda de acordo com a corporação, a árvore tinha cerca de oito metros de altura. Para o resgate, foi necessária a utilização de uma viatura tipo Auto Bomba e Escada (ABE) para chegar ao pássaro. Assim, foi possível soltá-lo na natureza. Veja o vídeo: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE