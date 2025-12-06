Bombeiros resgatam vítima de carro capotado no Setor de Clubes

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã deste sábado (6), às 9h41, para atender a um acidente de trânsito no SCES Trecho 3, em Brasília. Duas viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram um carro de passeio, de cor vermelha, capotado no canteiro central da via.
Seguindo o protocolo de trauma, a equipe realizou o resgate de uma mulher que estava dentro do veículo. A vítima foi retirada consciente, orientada e encaminhada ao hospital de referência para avaliação médica.
A corporação informou que ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao capotamento.
O automóvel permaneceu no local sob responsabilidade de familiares.