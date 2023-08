Bombeiros realizam atendimento de emergência e salvam condutor de ônibus na Rodoviária do Plano Piloto

A equipe de resgate chegou prontamente ao local, empregando duas viaturas e contando com o auxílio de nove militares para prestar socorro

Na tarde deste domingo, por volta das 18h17, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de emergência na Rodoviária do Plano Piloto, plataforma B.

Ao chegar ao cenário do incidente, os bombeiros se depararam com o senhor, de 61 anos, condutor de um ônibus do BRT, caído ao solo e em estado de parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cárdio pulmonar, buscando reestabelecer a circulação sanguínea e respiração do paciente.

Após aproximadamente 20 minutos de intensos esforços na massagem cardíaca, a equipe conseguiu reverter a situação crítica e restabelecer a circulação do paciente. O senhor foi estabilizado no local do atendimento e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte para receber cuidados médicos especializados.