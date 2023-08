Homem é preso com arma de fogo ilegal após tentativa de feminicídio no Guará I

Policiais do Gtop 24 intensificaram o policiamento na quadra e efetuaram a prisão após encontrar pistola com munições na casa do suspeito

Na noite desta segunda-feira, por volta das 20h30, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no comércio local da QE 38, no Guará I. A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24), que haviam intensificado o policiamento na quadra após receberem informações sobre uma tentativa de feminicídio ocorrida na noite anterior.

O suspeito, cuja identidade não foi divulgada, foi localizado pela equipe do Gtop 24 e tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Entretanto, a rápida ação dos agentes resultou na captura do indivíduo, que foi conduzido até sua residência para realização de uma busca.

Na casa do homem, os policiais encontraram uma pistola calibre .380 com quatro munições intactas. Diante do flagrante, o suspeito assumiu ser o proprietário da arma e recebeu voz de prisão no local. Em seguida, ele foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.