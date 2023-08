Polícia Ambiental resgata 17 pássaros silvestres em operação no Itapoã

Além das aves, foram apreendidas também 15 gaiolas utilizadas para mantê-las em cativeiro

Na manhã desta segunda-feira, policiais militares do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA) realizaram uma operação de resgate de aves silvestres em três residências localizadas no Itapoã.

Durante a ação, os agentes conseguiram resgatar um total de 17 pássaros silvestres, pertencentes a diferentes espécies. Entre os animais recuperados estão oito canários da terra, quatro baianos, um pássaro preto, um bigodinho, um coleirinho, um papagaio verdadeiro e um curió.

Os responsáveis pelas residências onde as aves foram encontradas foram autuados por crime ambiental e cada um deles assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após o resgate, os pássaros foram encaminhados para a sede do BPMA, onde receberão cuidados adequados e posteriormente serão destinados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

No Cetas / IBAMA, as aves passarão por avaliações veterinárias para verificar seu estado de saúde e capacidade de retornar ao ambiente natural. Após essa etapa, será feita a reintegração das aves à natureza, garantindo sua preservação e contribuindo para a manutenção da biodiversidade local.