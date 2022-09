Bombeiros encontram corpo de homem de 27 anos que se afogou no Lago Paranoá

Por volta das 10h20 desta segunda-feira, 25, o CBMDF encontrou o corpo do jovem de 27 anos que desapareceu no Lago Paranoá

Por volta das 10h20 desta segunda-feira, 25, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o corpo do jovem de 27 anos que desapareceu no Lago Paranoá. As equipes o procuravam desde as 15h30 de domingo (25/9), pouco após o desaparecimento.

A vítima do possível afogamento não teve a identidade divulgada.

O corpo foi localizado a cerca de 15 metros da margem do Lago Paranoá e a cerca de 4 metros de profundidade.

Testemunhas relataram que, por volta das 12h de domingo, 25, o jovem pescava com os amigos, quando se distanciou do grupo e não foi mais visto. As roupas e os chinelos dele foram encontrados às margens do Lago Paranoá.

As equipes trabalharam com 18 militares e duas embarcações, com duplas de mergulhadores em pontos próximos ao do desaparecimento, além de uma moto aquática. Os profissionais definiram quadrantes para facilitar o trabalho na área.

Os mergulhadores também haviam usado um Sonar — equipamento que emite ondas sonoras para detecção de objetos submersos —, mas não haviam encontrado a vítima.