Projeto Ecotrilhas defende a importância da Serrinha do Paranoá

Criado pelo Instituto Oca do Sol em 2016, o projeto Ecotrilhas Serrinha do Paranoá surgiu durante a implementação do projeto Águas, cumprindo a meta de promover o turismo, cultura e lazer da região. Nele, é feito o levantamento de trilhas, pontos culturais, turísticos e ambientais existentes.

O Ecotrilhas foi pensado para sensibilizar as pessoas que frequentam a região, que é de suma importância para o DF. A Serrinha do Paranoá é uma região composta por nove núcleos rurais, cada um com seu córrego que abastece o Lago Paranoá.

O projeto ganhou do artista plástico Darlan Rosa, criador do Zé Gotinha e de várias obras expostas no DF, uma escultura, que foi chamada de ‘Bike Serrinha’. Ela ficou pronta ainda em 2019, mas devido à pandemia, teve sua inauguração atrasada.