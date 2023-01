Bombeiros atendem quatro pessoas no Mané Garrincha durante o Palmeiras x Flamengo

Apesar dos atendimentos, evento ocorreu sem maiores intercorrências. Estádio recebeu mais de 56 mil pessoas

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve de plantão durante a partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, que ocorreu no sábado (28) no Estádio Nacional Mané Garrincha. O evento ocorreu de forma tranquila, sem intercorrências, segundo as autoridades.

Apenas quatro pessoas necessitaram de atendimento. Foram elas:

Um homem de 44 anos, que apresentou corte pequeno e superficial na cabeça após ser atingido por um copo;

Uma mulher de 39 anos, que sofreu uma crise nervosa, mas voltou ao estado normal após ser levada a um local calmo e arejado;

Uma mulher de 51 anos, que sofreu um corte no queixo após cair da própria altura. Ela recebeu curativo;

Um homem de 47 anos, que sofreu agressão física e apresentou escoriações e um inchaço na cabeça. Ele não deu mais detalhes e recusou ser levado a uma unidade de saúde.

A Polícia Militar (PMDF) informou que não houve nenhuma ocorrência criminal no âmbito do evento.

A partida levou mais de 56 mil pessoas às arquibancadas do Mané Garrincha.