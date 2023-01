Campeão de novo! Palmeiras vence o Flamengo em jogo de 7 gols e conquista a Supercopa do Brasil

Atuais campeoes brasileiros, os palmeirenses contaram com Raphael Veiga e Gabriel Menino marcando duas vezes cada um para conquistar o troféu de maneira inédita

Henrique Sucena

Jornal de Brasília/Agência Ceub

Mais uma conquista para o Palmeiras. E de forma emocionante. O Verdão venceu o Flamengo por 4×3 na tarde, deste sábado (28), em jogo que valeu o título da Supercopa do Brasil. Atuais campeoes brasileiros, os palmeirenses contaram com Raphael Veiga e Gabriel Menino marcando duas vezes cada um para conquistar o troféu de maneira inédita.

O Flamengo, apesar dos três gols feitos por Gabigol (duas vezes) e Pedro amargou um segundo vice consecutivo na competição. Havia sido derrotado pelo Atlético Mineiro no ano passado.

De Arrascaeta tenta se desmarcar da defesa palmeirense. Foto: Pedro Santana

Festa

As duas equipes debutaram em Brasília seus novops uniformes para a temporada 2023. Enquanto a camiseta flamenguista feita pela Adidas traz um modelo tradicional, que vem sendo aprovado pelos torcedores, o novo manto palmeirense adota detalhes em verde-limão e vem gerando controversia entre a torcida paulista.

Fases diferentes

Flamengo e Palmeiras chegaram a capital vivendo inícios distintos em 2023. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, começou o Campeonato Paulista com vitórias sobre Ituano e Botafogo-SP, mas os empates sem gols contra São Bento e São Paulo geraram fortes reclamações por parte da torcida, que também demonstra insatisfação pela falta de reforços para repor as perdas de Danilo e Gustavo Scarpa. A tensão culminou no último domingo, quando torcedores picharam muros da sede social palmeirense em protesto.

O Flamengo, por outro lado, vive momento de expectativa pelo Mundial de Clubes no Marrocos. Com a volta de Gerson e começo brilhante de Pedro e Gabigol, os flamenguistas aguardam o dia 7 de fevereiro para sua estreia na semifinal do torneio, onde esperam a definição do adversário entre o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Wydad Casablanca, do próprio Marrocos.

Com o titulo os palmeirenses devem ganhar mais folga da torcida, enquanto o Flamengo tera que se recuperar da derrota com uma boa campanha em solo marroquino.

Rumo à Inglaterra

Ambas as equipes chegaram em Brasília enfrentando um problema em comum: como se adaptar à perda dos jovens volantes titulares das equipes que deixaram o futebol brasileiro recentemente rumo à Premier League. O Palmeiras teve mais tempo para se adaptar, com a venda de Danilo ao Nottingham Forest por cerca de R$112 milhões tendo sido concretizada no dia 12, mas a equipe ainda não trouxe reforços para a posição, o que vem incomodando o treinador e a torcida palmeirense.

O Flamengo por outro lado teve concretizada apenas nesta quinta-feira (26) a venda de João Gomes ao Wolverhampton, também da Inglaterra, por volta de R$93 milhões. Já antecipando a venda, o Flamengo se precaveu e anunciou no início do mês o retorno de Gerson. O ídolo da torcida rubro-negra estava no Olympique de Marselha da França e deve brigar por vaga no meio-campo flamenguista com Thiago Maia, Arturo Vidal e Erick Pulgar.

Provocacão de Gabigol gerou cartão amarelo para o atacante. Foto: Pedro Santana

Primeiro tempo

A etapa inicial manteve a forte pegada dos duelos travados recentementes entre as duas equipes que vem criando uma rivalidade moderna ao dominar os titulos do cenario nacional nos ultimos anos. Foi o Flamengo que deu o primeiro golpe quando Ze Rafael derrubou Arrascaeta dentro da area e Gabigol marcou para os rubro-negros.

Na comemoracao o atacante tirou a camisa e a mostrou para a torcida adversaria, gerando um cartao amarelo para a estrela do time carioca. A torcida paulista nao gostou da provocacao e atirou objetos em direcao ao jogador do Flamengo.

A vantagem flamenguista durou cerca de 15 minutos ate o empate de Raphael Veiga, o meia palmeirense aproveitou um bate-rebate para marcar com a perna direita. Nos acréscimos do primeiro tempo o Palmeiras ainda alcancou a virada com uma pancada de fora da area de Gabriel Menino aos 48 para que a equipe de Abel Ferreira fosse ao intervalo com a vitória.

Segundo tempo

A segunda etapa teve um começo frenético e com apenas 15 minutos os times ja haviam repetido os três gols do primeiro período. Gabigol fez o seu segundo dia com apenas cinco minutos para empatar o confronto. Pouco depois, o árbitro assinalou um pênalti para o Palmeiras após um toque de mão dentro da área. Raphael Veiga converteu a cobrança para colocar o Palmeiras de volta na liderança.

Pouco depois, o Flamengo voltou a empatar, dessa vez com Pedro após boa jogada de Ayrton Lucas pela esquerda. O jogo se manteve em igualdade até os 28, quando Rony cruzou rasteiro e Gabriel Menino, pela segunda vez, levou o Palmeiras em vantagem. O Flamengo pressionou até o final e Abel Ferreira se viu forcado a reforçar a defesa com substituições. Apesar da pressão, o Verdão conseguiu segurar o placar conquistar o inédito título da Supercopa do Brasil.

Torcida palmeirense comemorou muito o título em Brasília. Foto: Pedro Santana

Campeões de tudo

Com o título inédito do torneio, o Palmeiras de Abel Ferreira conquistou o troféu que faltava em âmbito sul-americano. Desde a chegada do português Abel Ferreira como técnico, o Verdão conquistou o Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e agora supera a derrota na Supercopa de 2021 para fechar a lista.

Próximos confrontos

O Palmeiras volta a campo no dia proximo primeiro contra o Mirassol fora de casa pelo Campeonato Paulista. O próximo confronto flamenguista é também no dia 1/2 contra o Boavista no Maracanã pelo Campeonato Carioca, em jogo que marca a despedida da equipe antes de viajar ao Marrocos para disputar o Mundial.

Homenagem

Antes do comeco foi feita uma homenagem a Pelé. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, junto a duas familiares do ex-jogador, levaram as tacas dos tres titulos de Copa do Mundo conquistados pelo Rei ao centro do campo enquanto um vídeo em sua homenagem passava nos telões.

Foto: Pedro Santana Fotos: Pedro Santana Foto: Pedro Santana Foto: Pedro Santana

FICHA TÉCNICA

SUPERCOPA DO BRASIL

PALMEIRAS x FLAMENGO

28/01/2023 – ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA – BRASÍLIA, DF

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio – GO (FIFA)

Assistente 1: Bruno Boschilia – PR (FIFA)

Assistente 2: Bruno Raphael Pires – GO (FIFA)

Quarto Árbitro: Sávio Pereira Sampaio – DF (FIFA)

Gols:

Gabigol – 25’ 1T

Rapahel Veiga – 37’ 1T

Gabriel Menino – 48’ 1T

Gabigol – 5’ 2T

Raphael Veiga – 13 2T

Pedro – 15 2T

Gabriel Menino – 28 – 2T

Cartões:

Gabigol (A) David Luiz (A) Éverton Ribeiro (A) Marinho (A) – Flamengo

Gabriel Menino (A) Abel Ferreira (V) – Palmeiras

Escalações:

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Rafael Navarro) e Endrick (Mayke)

Técnico: Abel Ferreira

Flamengo

Santos; Guillermo Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matheus Franca); Thiago Maia, Gerson (Arturo Vidal), Giorgian de Arrascaeta (Éverton Cebolinha) e Éverton Ribeiro; Pedro e Gabigol

Técnico: Vítor Pereira

Publico Total: 56.095

Renda: 11.592.774,870