Palmeiras fatura R$ 10 milhões com título da Supercopa

O duelo terminou 4×3, após viradas dos dois lados e muita bola na rede

O Palmeiras é campeão da Supercopa do Brasil. Com o troféu, o Palmeiras arrecada R$ 10 milhões como premiação, enquanto o Flamengo fica com R$ 5 milhões.

Em partida alucinante, com sete gols, o time liderado por Raphael Veiga e Gabriel Menino bateu o Flamengo por 4 a 3 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e faturou um título inédito para a coleção. Em nenhum momento, Palmeiras e Flamengo abdicaram de atacar. Gabriel Menino e Raphael Veiga marcaram duas vezes; pelo Mengão, Gabigol (2x) e Pedro foram às redes.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 X 3 FLAMENGO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan) e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Rony (Rafael Navarro) e Endrick (Mayke). Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO – Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matheus França); Thiago Maia e Gerson (Arturo Vidal); Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Gabriel (pênalti), aos 25, Raphael Veiga, aos 37, Gabriel Menino, aos 48 do primeiro tempo. Gabriel, aos 6, Raphael Veiga (pênalti), aos 12, Pedro, aos 15, e Gabriel Menino aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Barbosa, David Luiz, Éverton Ribeiro, Matheus França, Gabriel Menino.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 56.095 pagantes.

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

