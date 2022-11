Bombeiro morre depois de levar tiros dentro de casa, na Ceilândia

Os bombeiros militares prestaram socorros ao colega de profissão. O homem foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Nesta quinta-feira (10), um homem foi vítima de arma de fogo dentro da própria casa e morreu, na QNO 06 de Ceilândia. Valter Leite Cruz era o 2° Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os bombeiros militares prestaram socorros ao colega de profissão. Após levar tiros, Valter foi levado ao hospital por volta das 16h, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo a Polícia Militar, durante uma fuga, um homem invadiu a casa do bombeiro e atirou contra ele. A perseguição policial começou por causa da agressão do homem à esposa.

O agressor, preso pela manhã por crime descrito na Lei Maria da Penha, voltou ao local durante a tarde na intenção de matar a esposa.

Quando os policiais chegaram, o suspeito pulou um muro para fugir pelos telhados das casas do conjunto G da QNO 06. No entanto, ele caiu na casa do bombeiro Valter, que acabou baleado.

O caso segue em investigação pela 24ª Delegacia de Polícia.