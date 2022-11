Acidente entre van e caminhão deixa ferido na EPIA Norte

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital de Base

O motorista de uma van ficou ferido após colidir com um caminhão na EPIA Norte, na tarde desta quinta-feira (10). Com o acidente, a via no sentido Sobradinho ficou engarrafada.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem, identificado apenas como M.G.F.N, de 33 anos, foi encaminhado para o Hospital de Base de Brasília (HBB) com escoriações e equimose no olho esquerdo. Além dele, havia um passageiro na van, que não se feriu.

O motorista do caminhão, identificado apenas como D.B.F, de 55 anos, também não se feriu.

Veja o vídeo:

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).