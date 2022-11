Blitz do TJDFT aborda sobre conciliação em acidentes

O magistrado destacou a importância das equipes estarem na rua, conversando frente a frente com as pessoas, pois isso transmite mais credibilidade ao trabalho

“Se nós investíssemos mais em educação de trânsito, teríamos muito menos acidentes”, destacou a militar Soraia Almeida, durante a blitz educativa realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Itinerante (CEJUSCITI) do TJDFT, em parceria com a unidade de Educação do DETRAN/DF. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 10/11, na via entre a Funarte e a Feira da Torre de TV de Brasília.

A iniciativa, que faz parte da XVII Semana Nacional da Conciliação, teve como objetivo orientar os motoristas sobre as ações implementadas pelo Tribunal para a pacificação dos conflitos derivados de acidentes automobilístico. “Esse serviço da Justiça certamente vai ajudar a desafogar o Judiciário desses processos digamos, pequenos, que envolvem acidentes e questões de trânsito. Eu já precisei e foi muito bom ter o serviço”, ressaltou uma motorista abordada pela equipe da blitz.

O Juiz Gabriel Coura, Coordenador do 4º Núcleo Virtual de Conciliação e Mediação (NUVIMEC) do TJDFT, participou da ação distribuindo folhetos informativos e conversando com os motoristas. O magistrado destacou a importância das equipes estarem na rua, conversando frente a frente com as pessoas, pois isso transmite mais credibilidade ao trabalho e dá oportunidade de sanar dúvidas dos participantes.

“As pessoas se surpreenderam com a existência desse trabalho. Ficaram muito satisfeitas em saber que existe essa possibilidade de solucionar os conflitos de forma ágil, célere, por meio de uma audiência virtual. A oportunidade da blitz é levar conhecimento para os usuários a respeito de um serviço tão importante, que é a Justiça de Trânsito”, explicou o juiz do TJDFT.

O magistrado destacou, ainda, a relevância da parceria com o DETRAN-DF. “A parceria é fundamental. Eles trouxeram esse aspecto de ação educativa, contribuíram para uma segurança maior de trânsito. A pacificação social vem de duas frentes: a preventiva, feita pelo DETRAN, que reforça as normas de trânsito e de segurança e que certamente têm impacto no número de acidentes; e o TJDFT acaba vindo numa ação posterior, mais de remediação. Acontecendo um acidente de trânsito, nós vamos atuar, por meio da conciliação, para que os danos sejam de imediato compostos e resolvidos”, explicou.

Justiça de Trânsito

Envolveu-se em um acidente de trânsito sem vítima? Quer resolver de forma rápida em uma conciliação on-line? O serviço Justiça de Trânsito permite o acesso direto dos motoristas à equipe de conciliadores do Tribunal no momento seguinte ao acidente, de maneira totalmente virtual.

Para isso, é necessário entrar no site do TJDFT pelo celular, clicar em “Outros serviços“ , acessar o ícone da “Justiça de Trânsito”. O serviço é gratuito e está disponível de segunda à sexta-feira, somente em dias úteis, entre 8h e 18h, para todos os acidentes sem vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A conciliação não é possível nos casos de acidentes com vítima ou naqueles que envolvam carros de embaixadas, de propriedade da Administração Pública ou que causem dano a bem público. Nessas situações, os motoristas podem entrar em contato pelo número 0800 644 2020 para tirarem dúvidas e receberem orientações.

XVII Semana Nacional da Conciliação

A XVII Semana Nacional da Conciliação é promovida pelo CNJ em todo país e leva o slogan “Menos conflito e mais recomeços”. A inciativa é um esforço coletivo do Poder Judiciário com objetivo de conciliar o maior número possível de processos. A meta da campanha é resolver os conflitos diante da Justiça em menos tempo, com menos burocracia e contribuição de todas as partes envolvidas.