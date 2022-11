PCDF apreende mais de 1 tonelada de maconha no DF

A organização, voltada para o tráfico interestadual de maconha, trazia a droga do Mato Grosso do Sul até o DF, onde acontecia a distribuição

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, nesta quinta-feira (10), cerca de 1,5 toneladas de maconha na capital federal. O confisco faz parte da terceira fase da Operação Poblado, criada com a intenção de coibir o tráfico de drogas. Além da droga, 10 pessoas foram presas, entre elas, 4 pessoas (dois homens e duas mulheres), atuavam como líderes da quadrilha que realizada a venda da substância.

A organização, voltada para o tráfico interestadual de maconha, trazia a droga do Mato Grosso do Sul até o DF, onde acontecia a distribuição.

Essa etapa da investigação foi focada em prender os responsáveis pela compra e transporte da maconha, bem como o lucro da venda.

Um dos líderes presos fazia parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), e é chamado de “1533”.

Os responsáveis por liderar o esquema não tinham contato direto com a droga, para isso, utilizavam terceiros que andavam com carros alugados ou roubados para atuarem como batedores e no transporte da maconha.

Nas etapas anteriores, em conjunto com o Ministério Público do DF (MPDFT) e a Polícia Rodoviária

Federal (PRF), a apreensão de dois carregamentos de maconha cuja massa somada é de 1,5

tonelada foi feita.

Nas fases precedentes foram presas seis pessoas, que atuavam como batedores e/o conduziam os veículos com a droga.