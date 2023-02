“Bloquinho” do Hmib agita UTI neonatal

A diretora do Hmib afirma que esse tipo de iniciativa é fundamental para as famílias com crianças internadas na UTI neonatal

Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, unicórnio, Super-Homem, princesa e folião havaiano. O “bloquinho” da UTI neonatal do Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) animou os servidores e as famílias das 35 crianças que nasceram antes do esperado e acabaram ganhando a oportunidade de aproveitar logo seu primeiro carnaval. “A equipe ficou superfeliz. Todo mundo ajudou, foi muito bonitinho”, conta a enfermeira Ana Maria de Souza.

Como num bloco de carnaval de verdade, a diversão veio acompanhada de cuidados. “É uma fantasia para cada criança, porque não podemos reutilizar de um para outro”, explica a enfermeira Danilla Parma. Os tamanhos variavam de acordo com o folião: na UTI neonatal, há crianças de 500g a 1.200 gramas. Arrumar cada um e preparar o cenário para as fotos foi uma festa à parte. “Toda a equipe entra na vibe boa”, acrescenta.

A diretora do Hmib, Marina da Silveira de Araújo, afirma que esse tipo de iniciativa é fundamental para as famílias com crianças internadas na UTI neonatal. “Foi a primeira fantasia e essa criança terá outras, ao lado da família, em outros carnavais”, garante.

Referência para atendimento de crianças nascidas com graves problemas de saúde, com necessidade de cirurgia logo após o parto ou prematuros extremos, quando o nascimento ocorre com menos de 28 semanas de gestação, a UTI neonatal do Hmib atende crianças de todo o Distrito Federal e de estados vizinhos. A equipe conta com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e especialistas, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

