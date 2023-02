Carnaval cristão e o tradicional evento católico Rebanhão

Segundo Elaine Costa, o Rebanhão oferece nesses três dias, uma opção para quem quer vivenciar a espiritualidade

O Rebanhão é uma alternativa bem conhecida de Carnaval para os católicos do Distrito Federal, no Ginásio Nilson Nelson. Esta terça-feira, 21, é o último dia da 37ª edição do evento, que em seus dois primeiros dias recebeu cerca de 8 mil pessoas. É a primeira vez que a festa é realizada, depois da pandemia. Com apoio da Arquidiocese de Brasília, a ação é gratuita. A missa de terça-feira, 21, vai ser realizada pelo cardeal Dom Paulo Cézar.

Segundo Elaine Costa, coordenadora da Comissão Distrital de Missões da Renovação Carismática do DF, o Rebanhão oferece nesses três dias, uma opção para quem quer vivenciar a espiritualidade. Na programação, tem espaço para todos, tem um espaço para as famílias, para os jovens, e o Rebainho para as crianças. “E tem os momentos que concentram tudo isso, e o fechamento com a missa no final de todos os três dias”, explica Elaine.

Elaine aponta que o Rebanhão já é bem famoso e propagado pelo DF e por todo o Brasil. “Encontrei gente da Bahia, Tocantins, e de vários outros lugares. Porque é uma alegria que atrai muita gente”, comenta. Ela explica que o evento é pensado como um todo, para que todas as pessoas, principalmente aquelas que só podem vir por um dia, possam ter a experiência. Como é a primeira vez que o evento está sendo realizado, depois da pandemia, Elaine está muito empolgada. “Coração palpita diferente”, adiciona.

A Renovação Carismática do DF é responsável pela organização do evento, e todos os 15 setores do quadradinho e entorno, têm uma responsabilidade diferente dentro do Rebanhão. Brenno Cruz, coordenador do Setor 4 (Núcleo Bandeirante, Guará, Estrutural e Lucio Costa), explica que a Renovação é um movimento da Igreja. “E a Renovação realiza esses encontros e eventos para levar a palavra de Deus para quem estiver disposto a ouvir”.

Gabriel Monteiro, 23 anos, secretário, acredita que passar o feriado de Carnaval no Rebanhão é algo transformador para ele pessoalmente. “E partilhar isso com os irmãos é uma alegria”, completa. Ele é coordenador do Ministério Jovem de Brasília, e está muito animado com a celebração deste ano. Para ele, existe uma diferença de escolher vir para o Rebanhão nestes dias, e não em blocos de rua e outras festas. “Aqui a alegria não passa no outro dia, ela é permanente”, salienta.

Ivanildes Santos, 55 anos, aposentada, sempre vem para o Rebanhão. Ela participa do Cenáculo Nossa Senhora da Rosa Mística. Para Ivanildes, é maravilhoso estar ali, é uma experiência que não tem igual. “Aqui você recebe muitas bênçãos e graças, sem risco nenhum, muito pelo contrário”.

Quem também é do Cenáculo Nossa Senhora da Rosa Mística, é Adriana Penha, 48 anos, advogada. Ela tem 30 anos de participação no Rebanhão. “Venho desde quando era jovem. Comecei a frequentar quando era lá no Serejão, e depois ficou pequeno lá”, conta.

Iuri Neves, 30 anos, administrador, tem oito anos de participação no Rebanhão. Ele vende produtos religiosos em uma banca no evento. Para ele, o movimento não está tão grande quanto o esperado, por se tratar de um pós pandemia muito recente. “O povo ainda está com medo, mas na terça-feira, que é o último dia sempre lota”. Então, ele espera que esta terça o movimento aumente.

Serviço:

37º Rebanhão

Arena BRB Nilson Nelson

Entrada Franca

7h30: Terço/Momento Mariano

8h10: Animação e oração

8h50: Pregação “Foste selados com o Espírito Santo, que fora prometido” (cf. Efésios 1, 13b) (Ivan)

09h40: Adoração (Padre Vicente)

10h20: Comunicação de palco

10h35: Intervalo

11h00: Animação e Oração

11h15: Pregação “Jesus Cristo é o Senhor” (cf. Filipenses 2,10) (Daiana Rehbein)

12h15: Comunicação de palco

12h30: Almoço

13h00: Apresentação: Banda Filhos de Lourdes

13h45: Apresentação Ministério para Crianças e Adolescentes

13h55: Oração

14h30: Pregação “Ide e anunciai as maravilhas do Senhor” (cf. Marcos 16, 15) (Toninho)

15h40: Comunicação de palco

15h55: Intervalo

16h30: Santa Missa (Dom Paulo Cézar)

18h00: Encerramento

Espaço Jovem

Intervalo (Manhã)

10h30 – Louvor e dinâmica de acolhida

10h30 – Louvor e dinâmica de acolhida Intervalo (Almoço)

12h30 – Música ambiente para o almoço + partilha sobre as atividades do MJ

12h30 – Música ambiente para o almoço + partilha sobre as atividades do MJ Intervalo Tarde

16h00 – Zumba Católica

Rebainho

08h Acolhida e Animação

08h30 Momento Nossa Senhora

09h Pregação: “Escolhidos em Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos” (cf. Efésios 1, 4) – Fé e Conversão – Tia Maria Alice

09h30 Momento Espírito Santo

10h Lanche

10h30 Atividade

11h00 Adoração

11h45 Zumba Católica

12h15 Louvor de encerramento

12h30 Encerramento

Adolescentes

8h Acolhida e Animação

08h50 Roda de História

09h50 Lanche

10h10 Zumba Católica

10h50 Pregação: “Com Maria, erguei um hino de louvor a Deus” (cf. Efésios 1) – Cibele

11h45 Adoração

12h15 Partilha

12h30 encerramento