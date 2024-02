Biotic ganha ponto de descarte de lixo eletrônico

Iniciativa é realizada em parceria com o programa Reciclotech, que transforma resíduos em insumos ou novos produtos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais

A partir desta quarta-feira (14), os frequentadores e residentes do Parque Tecnológico de Brasília (Biotic) têm à disposição um ponto de descarte de lixo eletrônico nas instalações do prédio de governança. Em parceria com a Reciclotech, uma iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti), o Biotic reforça o compromisso com a sustentabilidade ao oferecer uma solução conveniente e sustentável para o descarte adequado de equipamentos eletrônicos e de informática.

O Reciclotech, parceiro nessa empreitada, incentiva o descarte correto de resíduos eletrônicos e busca capacitar profissionais e realizar a destinação ambiental adequada. Com cursos de informática básica, manutenção de computadores, robótica e reciclagem de resíduos sólidos, o programa visa transformar resíduos em insumos ou novos produtos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais.

O ponto de descarte está localizado no segundo andar do prédio de governança, próximo ao elevador, destacando o papel do Biotic como líder em práticas sustentáveis dentro do cenário tecnológico de Brasília. Esta iniciativa promove a conscientização ambiental e oferece aos frequentadores do Biotic uma maneira responsável de lidar com seus resíduos eletrônicos.

“A atenção ao correto descarte eletrônico reflete nosso compromisso contínuo com a sustentabilidade e com a responsabilidade ambiental”, destacou o presidente do Biotic, Gustavo Dias.

*Com informações do Biotic

Agência Brasília