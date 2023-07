Biblioteca e acesso livre à internet para a população da Estrutural

Novo espaço cultural receberá 20 computadores para uso gratuito da rede e acervo doado pela Biblioteca Nacional de Brasília

A população da Estrutural irá receber a sua primeira biblioteca pública. Com uma área de 119 metros quadrados e equipada com 20 computadores, a obra terá um espaço para leitura e uma lan house social para uso da população. O acesso à internet nos terminais será gratuito.

O prédio da nova biblioteca é onde funcionava o antigo Conselho Tutelar e foi cedido à administração pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). A reforma é conduzida pela Administração Regional da Estrutural e por meio de ofertas de empresários locais. Segundo o órgão, um acervo de 2 mil livros, incluindo obras infantojuvenis, será doado pela Biblioteca Nacional de Brasília.

“Nosso objetivo é que seja não só um espaço educacional, mas cultural também. A ideia é que possamos colocar pequenas exposições de artistas da cidade e cursos para idosos”, explica o chefe de gabinete da administração, Fabio Sousa. “Teremos, ainda, uma sala para aulas de robótica que serão ministradas por uma ONG”, acrescenta o administrador Alceu Prestes.

O administrador da Estrutural Alceu Prestes destaca que o local receberá aulas de robótica

No momento, as paredes internas da biblioteca vão ganhando a cor amarela claro e a expectativa é pela chegada do mobiliário, que foi pedido à Novacap. O equipamento público fica em frente ao restaurante comunitário da cidade e terá vigilância 24 horas.

Para a servidora pública e líder comunitária Thaís Dantas, 31 anos, a obra “é fundamental, pois tem um papel social e de inclusão. Muita gente aqui não tem acesso à internet e não havia na Estrutural um espaço para estudo. Dessa forma, acho que ela fará a diferença para muitas famílias da nossa região.”

Com informações da Agência Brasília