MPDFT quer integração entre sistemas de prontuário eletrônico da SES e do Iges-DF

Com a interoperabilidade efetiva, os profissionais de saúde terão conhecimento de todo o histórico do paciente, o que permitirá a devida assistência

Uma recomendação feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) nesta terça-feira, 11 de julho, pede que o Instituto de Gestão Estratégica (Iges-DF) e a Secretaria de Saúde (SES) tomem as medidas necessárias para integrar os sistemas de prontuário eletrônico: o Trackcare, da SES, e o Soul MV, do Iges-DF.

Com a interoperabilidade efetiva, os profissionais de saúde terão conhecimento de todo o histórico do paciente, o que permitirá a devida assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prosus recomenda que seja disponibilizado a todos os profissionais e unidades da SES e do Iges-DF que necessitem do prontuário eletrônico para exercer suas funções o acesso ao Trackcare e ao Soul MV. Atualmente, apenas os médicos do Iges-DF têm acesso ao prontuário da SES. As informações sobre o cumprimento da recomendação devem ser enviadas em dez dias úteis.

De acordo com o promotor de justiça Clayton Germano, a integração entre os sistemas é fundamental para que profissionais de saúde acompanhem a evolução e deem continuidade no tratamento de cada paciente. “ A ampliação do acesso vai melhorar a visualização do Trackcare para os médicos do Iges-DF e permitir que o profissional da secretaria veja o prontuário eletrônico do Instituto. Cada prontuário poderá ser acessado em qualquer unidade de saúde a qualquer momento”, explica.

Iniciativa

Na última sexta-feira, 7 de julho, foi realizada reunião entre a 2ª Prosus e representantes da SES e do Iges-DF para discutir o assunto. Foram apresentadas as possibilidades de medidas a serem tomadas no curto prazo até que a interoperabilidade entre os dois sistemas seja implementada. Segundo os responsáveis, é possível oferecer acesso ao Soul MV por meio de um link no portal do Iges-DF.