Centros Olímpicos e Paralímpicos vão receber iluminação nova

Unidades de Santa Maria e do Gama terão refletores modernos nas quadras de esporte e nos setores administrativos, além de estrutura elétrica renovada

Os alunos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) de Santa Maria e do Gama vão ganhar nova iluminação nas quadras de esportes e nas salas administrativas. Com investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) de aproximadamente R$ 200 mil, os dois espaços ganharão novos refletores de luz. O cabeamento e a fiação também serão trocados para evitar curtos-circuitos e aumentar a durabilidade dos equipamentos. Além disso, o GDF programa investimento total de R$ 7,5 milhões para solucionar as demandas de infraestrutura de todos os COPs do DF.

“Estamos fazendo um levantamento da infraestrutura nos centros olímpicos. Em alguns, será feita a substituição por refletor de LED. Em muitos COPs a fiação é bem antiga e está deteriorada, então vamos fazer um novo cabeamento elétrico”Carlos Mohamed, chefe da Assessoria de Obras e Infraestrutura

No COP do Gama, foram adquiridos 280 luminárias para trocar as que estavam queimadas e acrescentar outras em locais que precisam de reforço na iluminação.

“Estamos fazendo um levantamento da infraestrutura nos centros olímpicos. Em alguns, será feita a substituição por refletor de LED. Em muitos COPs a fiação é bem antiga e está deteriorada, então vamos fazer um novo cabeamento elétrico”, afirmou o chefe da Assessoria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Esporte e Lazer, Carlos Mohamed.

No COP de Santa Maria, os locais que irão receber as novas luminárias são o campo sintético, a quadra coberta e setores administrativos. Já no COP do Gama, a intervenção será no campo sintético e em salas administrativas.

O investimento para a troca dos refletores, fiação e cabeamento nos COPs de Santa Maria e do Gama é de R$ 200 mil. Mas a infraestrura de todos os centros do DF vai receber um total de cerca de R$ 7,5 milhões | Foto: Edmundo Souza/Ascom Secretaria de Esporte e Lazer

“Só aqui no COP de Santa Maria são 4.100 alunos que praticam 38 modalidades de esportes. Nossa preocupação não é somente com a iluminação, mas com a estrutura toda. Agora com o início dos serviços, a gente fica ainda mais animado porque vai mitigar o problema de ter lâmpadas queimadas o tempo todo”, compartilhou o diretor do COP, Giovani Barros.

Para o estudante Luciano Vieira, 16 anos, a iluminação nova promete ajudar nos arremessos durante os treinos de basquete. “Eu treino profissionalmente quatro vezes por semana. Nunca vi nada que atrapalhe enquanto estamos aqui, mas é importante ter uma iluminação boa na hora de arremessar a bola na cesta”, defendeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Superação

Deuslira Conrado, 63 anos, é aposentada e sofre de uma doença degenerativa nos ossos. Para ela, as aulas na hidroginástica do COP, além de ser um momento prazeroso, é um grande aliado no tratamento da doença.

“Para estar aqui, eu enfrento todas as dificuldades que uma pessoa com limitação tem para se locomover. A minha maior diversão é estar aqui, são os momentos que tenho quando estou aqui. É muito bom ver que o governo dá atenção para o COP”, compartilhou, emocionada.

Com informações da Agência Brasília