Bens do FUNAD vão a leilão

A Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens do DF vai realizar o primeiro leilão do Distrito Federal de bens do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) deste ano, sob responsabilidade do leiloeiro público contratado pela SENAD/MJSP. Serão 40 lotes, sendo 35 de veículos e cinco sucatas veiculares. A modalidade do Leilão será exclusivamente online.

Os lances estão sendo recebidos desde o dia 4 de março e terão encerramento a partir das 13h30 do dia 26 de março.

As fotos e descrições de todos os bens a serem leiloados podem ser acessados no site Daniel Garcia Leilões. Informações adicionais, relativas ao leilão, serão prestadas pelo Leiloeiro por meio do e-mail [email protected] e/ou no(s) telefone(s): 0800 278 7431

O prazo fixado para abertura do leilão e envio de lances, não será inferior a 15 dias úteis, contado a partir da data de divulgação do edital.

As joias, semijoias e côngeneres podem ser vistos apenas no site de leilões. A exposição dos bens para visitação pelos interessados obedecerá a seguinte sistemática:

– Veículos e sucatas: em 25/03/2024, com protocolo de visitação controlada, no pátio do Leiloeiro Público Oficial, localizado no Setor Smas, SN, Conj E; lote 10 SIA Zona Industrial (Guará), Brasília – DF, das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Mais informações podem ser adquiridas com a Comissão Permanente de Alienação da PCDF através do telefone (61) 3207-4940.