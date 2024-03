TJDFT doa um milhão de cartões de vacina à Secretaria de Saúde do DF

Na ocasião, o Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, destacou a importância da cooperação entre os órgãos

Na tarde desta quinta-feira, 7/3, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou a entrega de um milhão de cartões de vacina à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O material é produto de capas de processo, que seriam descartados e que foram aproveitados para a produção dos cartões.

Na ocasião, o Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo, destacou a importância da cooperação entre os órgãos em busca do interesse público. Falou dos programas em que o Governo do Distrito Federal (GDF) apoiou o TJDFT no atendimento à população do DF, como por exemplo o PopRuaJud. Também ressaltou a importância da vacinação em nosso país, que é uma preocupação nacional. Por fim, disse que “o Brasil tem muitas questões para se orgulhar muito. O nosso sistema de vacina é realmente um exemplo para o mundo”, pontuou o Desembargador.

O Secretário de Saúde do TJDFT, Tomaz de Aquino, relembrou a importância do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Natjus) “para fornecimento de subsídios aos magistrados nas decisões dos processos envolvendo judicialização da saúde”, frisou o médico do Tribunal.

Já a Secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio, informou que os cartões de vacina recebidos serão utilizados para a campanha da Influenza, prevista para começar semana na próxima semana. Ela afirma que a doação “veio em ótimo hora”, já que esse era um dos itens que a pasta estava com dificuldades de conseguir. Ressaltou que na campanha da influenza muitos cartões novos são entregues ao público adulto, pois muitos adultos são vacinados e nem sempre eles chegam ao posto com o cartão de vacina antigo.

No final da visita, o Presidente do TJDFT entregou um exemplar da edição comemorativa dos 35 anos da Constituição Federal. Em seguida, recebeu da Secretária de Saúde um pin do Zé gotinha com o ipê amarelo que representa o DF, a fim de demonstrar o compromisso do Distrito Federal com a imunização.

Também estiveram no evento o Secretário-Geral do TJDFT, Celso de Oliveira; Secretário de Saúde do TJDFT, Tomaz de Aquino; Secretário de Relações Institucionais do TJDFT, André Carvalho; O Coordenador de Editoração e Digitalização do TJDFT, Wander Moreira. Pela Secretaria de Saúde do GDF compareceram a Subsecretária de Atenção Integral à Saúde, Lara Nunes de Freitas Correa; Subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano Dos Anjos Pereira Martins; o Diretor de Vigilância Epidemiológica, Adriano de Oliveira; a Coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra Araújo de França; e outros gestores(as).