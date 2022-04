Bebês internados ganham ensaio fotográfico de Páscoa; veja as fofuras

No cenário dos bebês não faltaram detalhes de fofura, começando pelos lindos bebês rodeados de cenouras e coelhos de Páscoa

Com a aproximação da Páscoa e o sentimento de renovação das esperanças cada vez mais vivo, o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) decidiu continuar a tradição de celebrar a vida dos bebês internados na unidade e realizar um ensaio fotográfico especial, no intuito de humanizar o atendimento e dar a oportunidade para que as mães levem boas recordações.

No cenário dos bebês da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), preparado pelas técnicas de enfermagem, não faltaram detalhes de fofura, começando pelos lindos bebês rodeados de cenouras e coelhos de Páscoa.

Veja as fotos:

Os pequenos deram um show fantasiados com orelhas alongadas de várias cores. Cada detalhe foi registrado pelas lentes da câmera manuseada pela fotógrafa profissional Tatiana Araújo, que se voluntariou para o ensaio realizado.

Michelle Donadeli, chefe de Serviços de Enfermagem da UTI Neonatal, afirma que o intuito da ação, além de humanizar a assistência aos recém-nascidos internados, foi tornar o momento de internação mais leve e menos doloroso também para as mães desses bebês. “A equipe de técnicas em enfermagem da UTIN fez a organização, tomando todas as medidas e cuidados, para realizar o ensaio fotográfico com os bebezinhos em comemoração a Páscoa. As mães ficaram extremamente empolgadas no momento do ensaio”, contou.

Para fazer o ensaio, foram adotados diversos cuidados com os bebês. “Cada recém-nascido foi avaliado previamente para constatação de que seu quadro clínico encontrava-se estável. Os bebês foram posicionados com auxílio da equipe de fisioterapia e todos os itens utilizados nos cenários foram higienizados antes e após cada bebê fotografado”, contou Michelle.

Ao todo, 20 bebês participaram. As mães receberão as fotos a partir desta quinta-feira, 14 de abril.

Na Unidade de Cuidados Intermediário, quatro bebês participaram da ação. Os cliques foram feitos pela chefe do Serviço de Enfermagem, Lorena Cardoso Mendes, e pela enfermeira rotineira, Rosane Abreu Medeiros, que também montou o cenário preparado semanas antes em conjunto com o terapeuta ocupacional com recursos doados pela própria equipe.

“Pensamos na segurança dos bebês, higienizado todos os materiais no dia da foto, organizando os pacientes conforme as suas precauções e estabilidade hemodinâmica. As mães sempre por perto”, disse Rosane.

Mariela Souza de Jesus, diretora-presidente interina do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), que faz a gestão do HRSM, explica que ações de humanização são importantes não só para os bebês, mas também para as mães e para as profissionais que atuam no setor e se dedicam a ofertar um ambiente mais acolhedor. “A humanização é um dos pilares do nosso atendimento, e fundamental em situações como essas, podendo contribuir, inclusive, na recuperação mais rápida dos nossos pacientes”, disse.

As informações são do Iges-DF