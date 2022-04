Construção de duas novas escolas beneficiará mais de 1.500 crianças

As unidades de ensino, com investimento de R$ 32,2 milhões, ficarão em São Sebastião e Recanto das Emas; há ainda previsão de novas creches em Taguatinga e Samambaia

Mais de 1.500 crianças do berçário ao ensino médio serão beneficiadas com a construção de duas escolas. O Centro Educacional (CED) do Parque dos Ipês, em São Sebastião, e o Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi), da quadra 510 do Recanto das Emas, receberão, juntos, cerca de R$ 32,2 milhões em recursos. As obras devem começar no segundo semestre de 2022.

O CED do Parque dos Ipês terá 20 salas de aula com capacidade para receber até 1.400 alunos do ensino fundamental ao médio. Os 7.433 m² de área construída também contarão com estrutura administrativa completa. De acordo com o subsecretário de Infraestrutura Escolar, Leonardo Balduíno, a obra entrou em licitação no último dia 25. “O valor, estimado em R$ 25,5 milhões, será financiado pelo Banco do Brasil”, informa.

O investimento destinado à construção do Cepi do Recanto das Emas virá do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Governo do Distrito Federal (GDF). “A obra deve custar em torno de R$ 6.733.419,48”, estima Balduíno.

“São 1.637,63 m² de área construída com dez salas de aula, espaço multiuso, cozinha, refeitório, parquinho e toda estrutura necessária para atender até 188 crianças em turno integral”, adianta. A abertura da licitação está prevista para 16 de maio.

A construção de duas outras creches, uma em Taguatinga e outra em Samambaia, está em processo licitatório. A verba é de aproximadamente R$ 12 milhões, recurso proveniente do FNDE e do GDF. Juntas, elas atenderão 376 crianças em turno integral, distribuídas em 20 salas de aula.

“O Distrito Federal tem, atualmente, 17 escolas em obras. E temos mais duas já concluídas, que serão inauguradas ainda em abril”, conta Balduíno. “Reconstruímos a Escola Classe 52 de Taguatinga e reformamos o CED Águas do Cerrado, em Planaltina”, completa. Serão 44 salas de aula ocupando 8.500 m² de área construída. Cerca de 2.200 alunos receberão atendimento nas duas unidades, que tiveram investimento de aproximadamente R$ 12 milhões.

Com informações da Agência Brasília