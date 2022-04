GDF aumenta frota para facilitar transporte até a Via Sacra

Quatro linhas irão ser reativadas para transportar os fiéis até o Morro da Capelinha. Veja como funcionará o transporte durante o feriadão

Gabriel de Sousa

[email protected]

Para atender os mais de 110 mil fiéis que são esperados na Via Sacra ao Vivo, que irá acontecer ao longo da tarde desta Sexta-Feira Santa, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB/DF) irá reforçar a frota de ônibus que fazem percursos até o Morro da Capelinha, em Planaltina. A intenção é que os moradores cheguem com facilidade ao local onde a tradicional comemoração irá acontecer de forma presencial, após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19.

A pasta autorizou a reativação de quatro linhas de ônibus que dão acesso ao Morro da Capelinha, com o intuito de transportar os fiéis ao longo do evento. As linhas 504.2 e 504.3, farão ligações entre Sobradinho I e II até o local, com 49 viagens confirmadas nesta Sexta-Feira Santa.

Já a linha 609.2, que roda por Planaltina, terá 68 viagens, com o transporte público passando pelos bairros da Vila Buritis, Jardim Roriz, Arapoangas, até chegar no Morro da Capelinha. Por fim, em 18 horários diferentes o itinerário 617,1 irá sair da Rodoviária do Plano Piloto até o local de celebração do evento cultural e religioso. Para o embarque, a SEMOB orienta que os fiéis procurem o box 4 da plataforma A do terminal rodoviário

A tarifa das linhas 504.2, 504.3 e 617.1 é de R$ 5,50 por viagem. Apenas a 609.2, que irá transportar passageiros de Planaltina até o morro cobrará apenas R$ 2,70 por passagem. O GDF afirma que a circulação das quatro linhas acontecerá entre 9h e 22h desta Sexta-Feira Santa, com uma maior concentração de veículos entre meio-dia e 19 horas.

No sábado, o transporte público do Distrito Federal irá seguir as tabelas de horários tradicionais deste dia da semana. Enquanto no feriado de Páscoa, os itinerários terão a frota reduzida.