Barragem no Paranoá tem risco de alagamento, diz Defesa Civil

Um alerta de risco de alagamento de uma barragem do Lago Paranoá foi emitido pela Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF), nesta quarta-feira, 12. O motivo do aviso é a abertura de 40 centímetros das comportas da barragem. Até o fim da noite de ontem, 11, 10 centímetro já tinham sido abertos.

O órgão recomendou que os moradores evite as margens do rio abaixo da barragem. O site da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), informou que o nível do reservatório do Descoberto e de Santa Maria estão em 97,8% e 94,5%, respectivamente.

A causa da abertura das comportas é o nível exorbitante de chuvas que atingem a capital federal nesta época do ano. Nesta terça-feira, 11, um alerta laranja foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em relação ao perigo dos temporais.

A abertura das comportas trata-se de um trabalho preventivo e contínuo para manter o nível da cota do Lago Paranoá. “Nós fazemos isso de forma bastante preventiva para que o volume não seja excessivo e não prejudique as outras atividades naturais do Lago Paranoá e do Rio Paranoá”, explica o diretor-geral da CEB Geração, Eduardo Roriz

Além do alerta de segurança em relação à barragem. O período chuvoso também coloca em cheque a segurança no volante, visto que chuvas são um agravante de perigo para quem dirige. Confira os cuidados necessários:

Revise pneus, freios, limpadores e faróis do veículo;

Mantenha os pneus calibrados;

Evite freadas ou mudanças bruscas para evitar a aquaplanagem, quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

Para ter melhor visibilidade, use o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro, ou abra um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro;

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente;

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare em um local seguro e espere as condições do tempo melhorarem;

Utilize sempre a luz de seta para indicar mudança de direção.

*Ligue para 199 em caso de alagamento.