Estupenda Trupe de Brasília lança edição do projeto TEAR 2022

Grupo com 16 anos de história irá oferecer aulas gratuitas de teatro e reinserção social em São Sebastião (DF)

Em sua terceira edição, o projeto TEAR (Troca de Experiências Artísticas e Reinserção) promete mais uma vez levar educação, ressignificação e reinserção de jovens em conflitos com a lei na sociedade por meio da arte.

A iniciativa autoral da Estupenda Trupe de Brasília surgiu em 2012 e, nessa edição que começou no segundo semestre do ano passado, a região de São Sebastião foi a beneficiada. Agora em novo módulo para 2022, os artistas e arte-educadores Tiago Venusto – hoje o diretor da Cia. – Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Lucorina (da Trupe) voltam a realizar oficinas gratuitas no Campus do IFB (Área Especial 2 – s/n – São Bartolomeu) de São Sebastião. Nos dias 15 e 16 de janeiro, sábado e domingo, quem passar por lá a partir das 10h às 17h .poderá ter acesso ao Método do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (1931-2009), e ter aulas com os diretores/atores da companhia.

Tudo isso de graça. Para participar basta se inscrever por meio do e-mail: do e-mail [email protected] com o assunto: “Quero Participar do TEAR”. Nos dias 29 e 30 do mês também acontecerão novas oficinas no local. Não é necessário ter tido contato prévio com o Teatro. Livre para todos os públicos.

Com 16 anos de história e considerada por levar arte para escolas, teatros, presídios de Brasília e do Brasil de modo a promover a ressocialização, igualdade e educação por meio da arte, a Estupenda Trupe de Brasília ficou consagrada pelo seu trabalho autoral de arte-educação e integração.

O grupo já conta com dezenas de espetáculos, iniciativas e espetáculos autorais como Nó Na Garanta, esta peça premiada que fala sobre bullying e conflitos de modo a promover à reflexão. Eles também tiveram destaque pelo projeto autoral TEAR (Troca de Experiências Artísticas e Reinserção) que chegou em 2021, mesmo em um ano de pandemia, com a missão de levar arte para adolescentes em conflito com a Lei e seus familiares. A iniciativa volta agora em 2022 e passará ainda pela região de Brazlândia neste semestre.

Serviço

Data: 15 e 16 de janeiro, sábado e domingo, e 29 e 30 do mês

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Campus do IFB (Área Especial 2 – s/n – São Bartolomeu) de São Sebastião.

Horários:

Gratuito

Dúvidas e inscrições no e-mail: [email protected] ou via direct da Estupenda Trupe no Instagram: @estupendatrupe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Siga a Trupe: Instagram: @estupendatrupe e no site: www.estupenda.net