CBMDF lidera ação em prol da Bahia

Há duas semanas, entregaram na Corporação cerca de 200 kg de itens como água sanitária, detergente, sabão, entre outros

A comissão de aprovados do concurso público do Corpo de Bombeiros do Militar do Distrito Federal (CBMDF), lidera uma ação social para arrecadar kits de limpeza e higiene pessoal para auxiliar as vítimas das chuvas na Bahia.

Há duas semanas, entregaram na Corporação cerca de 200 kg de itens como água sanitária, detergente, sabão, entre outros.

O grupo liderado pela comissão reúne mais de 800 aprovados e, enquanto espera a convocação para integrar a corporação, busca ações sociais para ajudar nas campanhas capitaneadas pelos Bombeiros.

As ações continuam e quem quiser ajudar pode ter mais informações no perfil do Instagram: @cbmdfaprovados.